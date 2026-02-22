Многие кошки испытывают страх перед водой и реагируют на звук включаемого крана или душа с испугом. Владельцы часто замечают, что их питомцы регулярно вылизывают свою шерсть, что порождает вопрос: действительно ли необходимо мыть кошек?

В большинстве случаев ответ – нет. Купать кошку не требуется. Тем не менее, существуют исключения.

По данным Reader’s Digest, здоровая кошка тратит до 40 процентов своего времени на уход за собой. Однако питомцам с артритом, которые утратили гибкость, больным кошкам, а также кошкам с избыточным весом или даже страдающим депрессией может понадобиться помощь.

Если у кошки длинная шерсть, она не всегда может самостоятельно ухаживать за собой, и в таких случаях ей потребуется ванна. В то же время, лысые кошки, например, сфинксы, нуждаются в регулярных купаниях для удаления жира с кожи, который обычно впитывается шерстью, которой у них нет.

Кошка, у которой были обнаружены паразиты в шерсти, также нуждается в купании. Однако для борьбы с блохами и клещами одной ванны будет недостаточно – лучше всего обратиться к ветеринару, который порекомендует специализированный шампунь или медицинские препараты.

Частое купание кошки может причинить ей вред. Вода и шампунь смывают с кожи животного слой бактерий, необходимый для поддержания здоровья кишечника. В то же время, периодическое вычесывание приносит питомцу удовольствие и пользу – немногие кошки откажутся от такого приятного процесса.