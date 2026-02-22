Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Основы ухода за питомцем: нужно ли купать кошку 0 163

В мире животных
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Основы ухода за питомцем: нужно ли купать кошку

Многие кошки испытывают страх перед водой и реагируют на звук включаемого крана или душа с испугом. Владельцы часто замечают, что их питомцы регулярно вылизывают свою шерсть, что порождает вопрос: действительно ли необходимо мыть кошек?

 

В большинстве случаев ответ – нет. Купать кошку не требуется. Тем не менее, существуют исключения.

По данным Reader’s Digest, здоровая кошка тратит до 40 процентов своего времени на уход за собой. Однако питомцам с артритом, которые утратили гибкость, больным кошкам, а также кошкам с избыточным весом или даже страдающим депрессией может понадобиться помощь.

Если у кошки длинная шерсть, она не всегда может самостоятельно ухаживать за собой, и в таких случаях ей потребуется ванна. В то же время, лысые кошки, например, сфинксы, нуждаются в регулярных купаниях для удаления жира с кожи, который обычно впитывается шерстью, которой у них нет.

Кошка, у которой были обнаружены паразиты в шерсти, также нуждается в купании. Однако для борьбы с блохами и клещами одной ванны будет недостаточно – лучше всего обратиться к ветеринару, который порекомендует специализированный шампунь или медицинские препараты.

Частое купание кошки может причинить ей вред. Вода и шампунь смывают с кожи животного слой бактерий, необходимый для поддержания здоровья кишечника. В то же время, периодическое вычесывание приносит питомцу удовольствие и пользу – немногие кошки откажутся от такого приятного процесса.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео