В прошлом году из Латвии вывезено на 59% больше нефтепродуктов 1 9640

Бизнес
Дата публикации: 22.02.2026
LETA
Изображение к статье: В прошлом году из Латвии вывезено на 59% больше нефтепродуктов

В режиме отсроченной уплаты акцизного налога объём вывезенных из Латвии нефтепродуктов в прошлом году был на 563 084 тонны, или на 59%, больше, чем в 2024 году, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (VID) об обороте подакцизных товаров.

В 2025 году коммерсанты из акцизных складов в Латвии, применяя режим отсроченной уплаты акциза, отправили в общей сложности 1 517 699 тонн нефтепродуктов (топлива). Большая часть — 910 088 тонн — была экспортирована за пределы ЕС, а 607 611 тонн направлены в другие государства-члены Европейского союза.

В другие страны было отправлено 671 171 тонна бензина, что на 491 619 тонн, или в 3,7 раза больше, чем в 2024 году; 106 721 тонна дизельного топлива — на 24 807 тонн, или 30,3% больше; а также 136 935 тонн биодизельного топлива — на 40 031 тонну, или 22,6% меньше, чем в 2024 году.

В то же время объём отправленного в другие страны сжиженного нефтяного газа сократился на 30,6% и составил 238 575 тонн.

#Латвия #энергетика #экспорт #топливо #нефтепродукты #экономика #статистика
Видео