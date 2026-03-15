Латвийским пенсионерам (и тем кому за 50) дают работу и платят зарплату

Дата публикации: 15.03.2026
«Не секрет, что, хотя в Латвии формально запрещена дискриминация при приеме на работу по признаку возраста, состояния здоровья и т. д., реально трудоустроиться, например, человеку предпенсионного возраста, очень нелегко, особенно если нет востребованной профессии. Но я слышал, есть какие-то государственные программы помощи. Можно узнать о них подробнее? Читатель bb.lv»

Комментарий Государственного Агентства занятости (NVA):

Что предлагают всем

Действительно, NVA предлагает широкий спектр услуг и мероприятий для разных целевых групп, зарегистрированных в базе клиентов Агентства.

В числе услуг:

• Поддержка в поиске работы

• Карьерные консультации

• Мероприятия по повышению конкурентоспособности (краткосрочные курсы)

• Обучение по программам неформального образования с использованием купонов — очное или онлайн на открытых онлайн-платформах

• Программы повышения квалификации и профессионального развития

• Поддержка в оценке профессиональной компетентности – возможность подтвердить профессиональную компетентность, приобретенную в течение жизни, и, сдав квалификационный экзамен, получить признанный государством документ о профессиональной квалификации

• Мероприятия по открытию собственной коммерческой деятельности или работе в статусе самозанятого лица

• Субсидированная занятость - когда работодатели нанимают работников из числа клиентов NVA, принадлежащих к определенным, наименее конкурентоспособным категориям, получая от NVA финансовую поддержку на частичную оплату труда данных работников

• Оплачиваемые временные общественные работы (в сотрудничестве с самоуправлениями) и т. д.

Для «не очень востребованных»

Люди, которые в силу возраста, состояния здоровья или других объективных причин оказываются в заведомо невыгодных условиях на рынке труда и испытывают особые трудности в поиске работы, находятся в фокусе особого внимания NVA. В рамках проекта ESF Plus «Pasākumi noteiktām personu grupām” или Субсидированная занятость (см. выше) разработаны и внедряются в жизнь мероприятия по активному трудоустройству людей, входящих в определенные группы (далее — Мероприятие); цель — сориентировать этих людей в требованиях рынка труда и помочь найти им постоянную работу.

В мероприятиях участвуют клиенты со статусом безработного, которым при поддержке NVA или самостоятельно не удалось найти работу, и которые соответствуют как минимум одному из следующих критериев:

  • Лица с инвалидностью

  • Лица старше 55 лет, которым до пенсии по возрасту осталось более двух лет

  • лица, находящиеся без работы не менее 12 месяцев

  • лица со статусом беженца или альтернативным статусом

  • лица, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет

  • лица до 29 лет (включительно), окончившие специальную образовательную программу

  • лица до 29 лет (включительно), освобожденные из мест лишения свободы или являющиеся клиентами службы пробации.

Каждому клиенту, участвующему в Мероприятии, работодатель обеспечивает квалифицированного руководителя работы, который помогает клиенту освоить основные навыки и умения, необходимые для выполнения работы.

Клиентам NVA компенсируются также расходы на проведение медицинских осмотров, предусмотренных нормативными актами о порядке проведения обязательных проверок здоровья, если они (осмотры) проводятся до начала трудовых отношений, но не более чем в размере 50 евро. Заявление на компенсацию расходов необходимо подать в течение 10 рабочих дней после прохождения медицинского осмотра в свой филиал NVA.

Участники этого мероприятия трудоустраиваются сроком на 12 месяцев.

Как принять участие?

  • Если человек до сих пор не состоял на учете NVA, ему нужно зарегистрироваться и ознакомиться с условиями участия в Мероприятии.

  • В филиале, где человек зарегистрировался, сообщить своему куратору (инспектор по занятости) о своих предпочтениях — в какой сфере хотелось бы работать. Куратор оценит ваше соответствие критериям и, при положительном решении, включит его в список кандидатов, а также проинформирует о необходимости пройти собеседование с работодателем.

  • До включения в Мероприятие человеку будет предоставлена информация о правах и обязанностях безработного и работодателя во время мероприятия.

Условия компенсаций

Клиенты NVA, участвующие в Программе поддержки «Субсидированное рабочее место» могут также претендовать на финансовую компенсацию для покрытия транспортных расходов и расходов на аренду жилья в течение первых четырех месяцев работы.

Условия получения компенсации:

  • Рабочее место находится на расстоянии по крайней мере 15 км от декларированного места жительства (за исключением Риги), и клиент был декларирован по указанному месту жительства не менее шести месяцев или изменил декларированное место жительства за это время, однако и новое, и предыдущее место жительства находятся на административной территории одного и того же самоуправления. Исключение в отношении Риги не применяется, если декларированное место жительства клиента находится за пределами Риги.

  • У клиента установлено нормальное рабочее время, и размер его заработной платы составляет сумму не менее установленной в стране минимальной месячной заработной платы, но не превышает сумму двух минимальных месячных зарплат, установленных в стране.

  • Заявление на финансовую поддержку вместе с соответствующим подтверждением должно быть подано в течение 10 рабочих дней с даты, когда клиент NVA с даты заключения трудового договора.

  • Компенсация транспортных расходов предоставляется в случаях, когда расстояние от указанного клиентом декларированного места жительства до места работы не превышает 110 км; если расстояние больше, нужно подавать заявление на компенсацию расходов на аренду жилья или проживание в гостинице.

  • После принятия решения (обычно в течение трех рабочих дней после получения заявления) филиал NVA свяжется с Клиентом, чтобы сообщить о решении о назначении финансовой компенсации и дальнейших действиях.

Размер финансовой компенсации, предназначенной для покрытия расходов на аренду жилого помещения или транспортных расходов, не может превышать 200 евро, и рассчитывается в зависимости от количества рабочих дней в соответствующем месяце, но не более 10 евро в день. Финансовая компенсация выплачивается путем перевода на банковский счет Клиента.

Для людей с инвалидностью

Также разработан комплекс особых мероприятий, чтобы помочь выйти на рынок труда и найти подходящую работу людям с инвалидностью.

Это:

  • участие во всех мероприятиях по поиску работы (карьерные консультации, поиск вакансий и т. д. - разумеется, с учетом состояния здоровья соискателя работы)

  • создание субсидированных рабочих мест, где работодатели получают финансовую поддержку не только для оплаты труда, но и компенсацию расходов при оборудовании рабочего места под нужды человека с инвалидностью

  • помощь в профессиональном обучении и переквалификации

  • услуги эрготерапевта, сурдопереводчика (по необходимости)

  • компенсация проезда или проживания, если обучение или рабочее место находятся далеко от дома участие в «днях открытых дверей» и других мероприятиях, направленных на знакомство работодателей с соискателями работы, имеющими инвалидность

  • работодатель обеспечивает квалифицированного наставника, который помогает освоить основные навыки и умения, необходимые для работы.

По всем вопросам, связанным с получением вышеперечисленных услуг, зарегистрированные клиенты NVA получают консультации у своего куратора (инспектора по занятости), приходя в свой филиал в назначенное время.

