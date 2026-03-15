«Не секрет, что, хотя в Латвии формально запрещена дискриминация при приеме на работу по признаку возраста, состояния здоровья и т. д., реально трудоустроиться, например, человеку предпенсионного возраста, очень нелегко, особенно если нет востребованной профессии. Но я слышал, есть какие-то государственные программы помощи. Можно узнать о них подробнее? Читатель bb.lv»

Комментарий Государственного Агентства занятости (NVA):

Что предлагают всем

Действительно, NVA предлагает широкий спектр услуг и мероприятий для разных целевых групп, зарегистрированных в базе клиентов Агентства.

В числе услуг:

• Поддержка в поиске работы

• Карьерные консультации

• Мероприятия по повышению конкурентоспособности (краткосрочные курсы)

• Обучение по программам неформального образования с использованием купонов — очное или онлайн на открытых онлайн-платформах

• Программы повышения квалификации и профессионального развития

• Поддержка в оценке профессиональной компетентности – возможность подтвердить профессиональную компетентность, приобретенную в течение жизни, и, сдав квалификационный экзамен, получить признанный государством документ о профессиональной квалификации

• Мероприятия по открытию собственной коммерческой деятельности или работе в статусе самозанятого лица

• Субсидированная занятость - когда работодатели нанимают работников из числа клиентов NVA, принадлежащих к определенным, наименее конкурентоспособным категориям, получая от NVA финансовую поддержку на частичную оплату труда данных работников

• Оплачиваемые временные общественные работы (в сотрудничестве с самоуправлениями) и т. д.

Для «не очень востребованных»

Люди, которые в силу возраста, состояния здоровья или других объективных причин оказываются в заведомо невыгодных условиях на рынке труда и испытывают особые трудности в поиске работы, находятся в фокусе особого внимания NVA. В рамках проекта ESF Plus «Pasākumi noteiktām personu grupām” или Субсидированная занятость (см. выше) разработаны и внедряются в жизнь мероприятия по активному трудоустройству людей, входящих в определенные группы (далее — Мероприятие); цель — сориентировать этих людей в требованиях рынка труда и помочь найти им постоянную работу.

В мероприятиях участвуют клиенты со статусом безработного, которым при поддержке NVA или самостоятельно не удалось найти работу, и которые соответствуют как минимум одному из следующих критериев:

Лица с инвалидностью

Лица старше 55 лет, которым до пенсии по возрасту осталось более двух лет

лица, находящиеся без работы не менее 12 месяцев

лица со статусом беженца или альтернативным статусом

лица, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет

лица до 29 лет (включительно), окончившие специальную образовательную программу

лица до 29 лет (включительно), освобожденные из мест лишения свободы или являющиеся клиентами службы пробации.

Каждому клиенту, участвующему в Мероприятии, работодатель обеспечивает квалифицированного руководителя работы, который помогает клиенту освоить основные навыки и умения, необходимые для выполнения работы.

Клиентам NVA компенсируются также расходы на проведение медицинских осмотров, предусмотренных нормативными актами о порядке проведения обязательных проверок здоровья, если они (осмотры) проводятся до начала трудовых отношений, но не более чем в размере 50 евро. Заявление на компенсацию расходов необходимо подать в течение 10 рабочих дней после прохождения медицинского осмотра в свой филиал NVA.

Участники этого мероприятия трудоустраиваются сроком на 12 месяцев.

Как принять участие?

Если человек до сих пор не состоял на учете NVA, ему нужно зарегистрироваться и ознакомиться с условиями участия в Мероприятии.

В филиале, где человек зарегистрировался, сообщить своему куратору (инспектор по занятости) о своих предпочтениях — в какой сфере хотелось бы работать. Куратор оценит ваше соответствие критериям и, при положительном решении, включит его в список кандидатов, а также проинформирует о необходимости пройти собеседование с работодателем.

До включения в Мероприятие человеку будет предоставлена информация о правах и обязанностях безработного и работодателя во время мероприятия.

Условия компенсаций

Клиенты NVA, участвующие в Программе поддержки «Субсидированное рабочее место» могут также претендовать на финансовую компенсацию для покрытия транспортных расходов и расходов на аренду жилья в течение первых четырех месяцев работы.

Условия получения компенсации:

Рабочее место находится на расстоянии по крайней мере 15 км от декларированного места жительства (за исключением Риги), и клиент был декларирован по указанному месту жительства не менее шести месяцев или изменил декларированное место жительства за это время, однако и новое, и предыдущее место жительства находятся на административной территории одного и того же самоуправления. Исключение в отношении Риги не применяется, если декларированное место жительства клиента находится за пределами Риги.

У клиента установлено нормальное рабочее время, и размер его заработной платы составляет сумму не менее установленной в стране минимальной месячной заработной платы, но не превышает сумму двух минимальных месячных зарплат, установленных в стране.

Заявление на финансовую поддержку вместе с соответствующим подтверждением должно быть подано в течение 10 рабочих дней с даты, когда клиент NVA с даты заключения трудового договора.

Компенсация транспортных расходов предоставляется в случаях, когда расстояние от указанного клиентом декларированного места жительства до места работы не превышает 110 км; если расстояние больше, нужно подавать заявление на компенсацию расходов на аренду жилья или проживание в гостинице.

После принятия решения (обычно в течение трех рабочих дней после получения заявления) филиал NVA свяжется с Клиентом, чтобы сообщить о решении о назначении финансовой компенсации и дальнейших действиях.

Размер финансовой компенсации, предназначенной для покрытия расходов на аренду жилого помещения или транспортных расходов, не может превышать 200 евро, и рассчитывается в зависимости от количества рабочих дней в соответствующем месяце, но не более 10 евро в день. Финансовая компенсация выплачивается путем перевода на банковский счет Клиента.

Для людей с инвалидностью

Также разработан комплекс особых мероприятий, чтобы помочь выйти на рынок труда и найти подходящую работу людям с инвалидностью.

Это:

участие во всех мероприятиях по поиску работы (карьерные консультации, поиск вакансий и т. д. - разумеется, с учетом состояния здоровья соискателя работы)

создание субсидированных рабочих мест, где работодатели получают финансовую поддержку не только для оплаты труда, но и компенсацию расходов при оборудовании рабочего места под нужды человека с инвалидностью

помощь в профессиональном обучении и переквалификации

услуги эрготерапевта, сурдопереводчика (по необходимости)

компенсация проезда или проживания, если обучение или рабочее место находятся далеко от дома участие в «днях открытых дверей» и других мероприятиях, направленных на знакомство работодателей с соискателями работы, имеющими инвалидность

работодатель обеспечивает квалифицированного наставника, который помогает освоить основные навыки и умения, необходимые для работы.

По всем вопросам, связанным с получением вышеперечисленных услуг, зарегистрированные клиенты NVA получают консультации у своего куратора (инспектора по занятости), приходя в свой филиал в назначенное время.