«Не секрет, что, хотя в Латвии формально запрещена дискриминация при приеме на работу по признаку возраста, состояния здоровья и т. д., реально трудоустроиться, например, человеку предпенсионного возраста, очень нелегко, особенно если нет востребованной профессии. Но я слышал, есть какие-то государственные программы помощи. Можно узнать о них подробнее? Читатель bb.lv»
Комментарий Государственного Агентства занятости (NVA):
Что предлагают всем
Действительно, NVA предлагает широкий спектр услуг и мероприятий для разных целевых групп, зарегистрированных в базе клиентов Агентства.
В числе услуг:
• Поддержка в поиске работы
• Карьерные консультации
• Мероприятия по повышению конкурентоспособности (краткосрочные курсы)
• Обучение по программам неформального образования с использованием купонов — очное или онлайн на открытых онлайн-платформах
• Программы повышения квалификации и профессионального развития
• Поддержка в оценке профессиональной компетентности – возможность подтвердить профессиональную компетентность, приобретенную в течение жизни, и, сдав квалификационный экзамен, получить признанный государством документ о профессиональной квалификации
• Мероприятия по открытию собственной коммерческой деятельности или работе в статусе самозанятого лица
• Субсидированная занятость - когда работодатели нанимают работников из числа клиентов NVA, принадлежащих к определенным, наименее конкурентоспособным категориям, получая от NVA финансовую поддержку на частичную оплату труда данных работников
• Оплачиваемые временные общественные работы (в сотрудничестве с самоуправлениями) и т. д.
Для «не очень востребованных»
Люди, которые в силу возраста, состояния здоровья или других объективных причин оказываются в заведомо невыгодных условиях на рынке труда и испытывают особые трудности в поиске работы, находятся в фокусе особого внимания NVA. В рамках проекта ESF Plus «Pasākumi noteiktām personu grupām” или Субсидированная занятость (см. выше) разработаны и внедряются в жизнь мероприятия по активному трудоустройству людей, входящих в определенные группы (далее — Мероприятие); цель — сориентировать этих людей в требованиях рынка труда и помочь найти им постоянную работу.
В мероприятиях участвуют клиенты со статусом безработного, которым при поддержке NVA или самостоятельно не удалось найти работу, и которые соответствуют как минимум одному из следующих критериев:
-
Лица с инвалидностью
-
Лица старше 55 лет, которым до пенсии по возрасту осталось более двух лет
-
лица, находящиеся без работы не менее 12 месяцев
-
лица со статусом беженца или альтернативным статусом
-
лица, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет
-
лица до 29 лет (включительно), окончившие специальную образовательную программу
-
лица до 29 лет (включительно), освобожденные из мест лишения свободы или являющиеся клиентами службы пробации.
Каждому клиенту, участвующему в Мероприятии, работодатель обеспечивает квалифицированного руководителя работы, который помогает клиенту освоить основные навыки и умения, необходимые для выполнения работы.
Клиентам NVA компенсируются также расходы на проведение медицинских осмотров, предусмотренных нормативными актами о порядке проведения обязательных проверок здоровья, если они (осмотры) проводятся до начала трудовых отношений, но не более чем в размере 50 евро. Заявление на компенсацию расходов необходимо подать в течение 10 рабочих дней после прохождения медицинского осмотра в свой филиал NVA.
Участники этого мероприятия трудоустраиваются сроком на 12 месяцев.
Как принять участие?
-
Если человек до сих пор не состоял на учете NVA, ему нужно зарегистрироваться и ознакомиться с условиями участия в Мероприятии.
-
В филиале, где человек зарегистрировался, сообщить своему куратору (инспектор по занятости) о своих предпочтениях — в какой сфере хотелось бы работать. Куратор оценит ваше соответствие критериям и, при положительном решении, включит его в список кандидатов, а также проинформирует о необходимости пройти собеседование с работодателем.
-
До включения в Мероприятие человеку будет предоставлена информация о правах и обязанностях безработного и работодателя во время мероприятия.
Условия компенсаций
Клиенты NVA, участвующие в Программе поддержки «Субсидированное рабочее место» могут также претендовать на финансовую компенсацию для покрытия транспортных расходов и расходов на аренду жилья в течение первых четырех месяцев работы.
Условия получения компенсации:
-
Рабочее место находится на расстоянии по крайней мере 15 км от декларированного места жительства (за исключением Риги), и клиент был декларирован по указанному месту жительства не менее шести месяцев или изменил декларированное место жительства за это время, однако и новое, и предыдущее место жительства находятся на административной территории одного и того же самоуправления. Исключение в отношении Риги не применяется, если декларированное место жительства клиента находится за пределами Риги.
-
У клиента установлено нормальное рабочее время, и размер его заработной платы составляет сумму не менее установленной в стране минимальной месячной заработной платы, но не превышает сумму двух минимальных месячных зарплат, установленных в стране.
-
Заявление на финансовую поддержку вместе с соответствующим подтверждением должно быть подано в течение 10 рабочих дней с даты, когда клиент NVA с даты заключения трудового договора.
-
Компенсация транспортных расходов предоставляется в случаях, когда расстояние от указанного клиентом декларированного места жительства до места работы не превышает 110 км; если расстояние больше, нужно подавать заявление на компенсацию расходов на аренду жилья или проживание в гостинице.
-
После принятия решения (обычно в течение трех рабочих дней после получения заявления) филиал NVA свяжется с Клиентом, чтобы сообщить о решении о назначении финансовой компенсации и дальнейших действиях.
Размер финансовой компенсации, предназначенной для покрытия расходов на аренду жилого помещения или транспортных расходов, не может превышать 200 евро, и рассчитывается в зависимости от количества рабочих дней в соответствующем месяце, но не более 10 евро в день. Финансовая компенсация выплачивается путем перевода на банковский счет Клиента.
Для людей с инвалидностью
Также разработан комплекс особых мероприятий, чтобы помочь выйти на рынок труда и найти подходящую работу людям с инвалидностью.
Это:
-
участие во всех мероприятиях по поиску работы (карьерные консультации, поиск вакансий и т. д. - разумеется, с учетом состояния здоровья соискателя работы)
-
создание субсидированных рабочих мест, где работодатели получают финансовую поддержку не только для оплаты труда, но и компенсацию расходов при оборудовании рабочего места под нужды человека с инвалидностью
-
помощь в профессиональном обучении и переквалификации
-
услуги эрготерапевта, сурдопереводчика (по необходимости)
-
компенсация проезда или проживания, если обучение или рабочее место находятся далеко от дома участие в «днях открытых дверей» и других мероприятиях, направленных на знакомство работодателей с соискателями работы, имеющими инвалидность
-
работодатель обеспечивает квалифицированного наставника, который помогает освоить основные навыки и умения, необходимые для работы.
По всем вопросам, связанным с получением вышеперечисленных услуг, зарегистрированные клиенты NVA получают консультации у своего куратора (инспектора по занятости), приходя в свой филиал в назначенное время.
Оставить комментарий(2)