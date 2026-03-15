Как долго в течение дня можно носить резиновые сапоги без вреда для здоровья?

Резиновые сапоги не предназначены для длительной носки – максимум 2-3 часа без перерыва, отмечает подолог Тамара КРАВЧЕНКО.

Резина не пропускает воздух, поэтому ноги в таких сапогах быстро потеют, что чревато развитием грибковой инфекции и другими неприятностями со стопами. Оптимально носить такую обувь при температуре воздуха от нуля до +15°С.

Если вы каждый день едете на работу в резиновой обуви и потом переобуваетесь в «сменку» или обуваете ребенка в резиновые сапожки на небольшую прогулку – это не постоянная носка. Ноги успевают проветриться, а обувь – высохнуть до следующего раза.