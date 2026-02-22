За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила четыре вызова в связи с возгоранием сажи в дымоходах жилых домов, сообщили агентству ЛЕТА в ГПСС

Кроме того, в субботу, 21 февраля, поступил один вызов в связи с задымлением, возникшим в помещениях из-за неправильной эксплуатации системы отопления.

ГПСС призывает проводить регулярную очистку дымовых труб, дымовых каналов печей и очагов от сажи. ГПСС напоминает, что дымоходы твердотопливных устройств следует чистить еще один раз ежегодно в период отопительного сезона с 1 ноября по 1 марта.

В субботу, 21 февраля, в 10:28 поступил вызов в Варвскую волость Вентспилсского края, где потерпел аварию легковой автомобиль. Спасатели вытащили из автомобиля человека и передали его медикам, а также отключили клеммы аккумулятора. В 10:48 работы на месте происшествия были завершены.

За прошедшие сутки ГПСС получила в общей сложности 36 вызовов: восемь на тушение пожаров, 22 - на спасательные работы, еще шесть вызовов оказались ложными