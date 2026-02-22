Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший премьер нравится больше нынешнего 0 224

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бывший премьер нравится больше нынешнего

35% немцев сейчас убеждены, что бывший канцлер Германии лучше справлялся со своей работой, чем сменивший его на посту Мерц.

Шольц нравится жителям ФРГ больше Мерца, - сообщает сегодня Deutsche Welle.

Но работу нового правительства в сфере обороны и миграции они оценивают выше, чем предыдущего. 35% немцев сейчас убеждены, что бывший канцлер ФРГ лучше справлялся со своей работой, чем сменивший его на посту Мерц. Таковы результаты опроса INSA, проведенного по заказу Bild в канун годовщины досрочных парламентских выборов в Германии, по результатам которых "черно-красная" коалиция сменила "светофорную".

22% опрошенных INSA жителей Германии считают, что действующий канцлер справляется с работой лучше его предшественника. А 33% респондентов не увидели значимой разницы между результатами их деятельности.

Вместе с тем, по мнению опрошенных, новое правительство Фридриха Мерца смогло добиться лучших результатов в сфере обороны (32% против 18%) и в ограничении миграции (30% против 22%). Напротив, предыдущая правящая коалиция лучше справлялась со стимулированием экономики, сокращением бюрократии и облегчением налоговой нагрузки, следует из опроса INSA.

Читайте нас также:
#миграция #рейтинг #оборона #правительство #экономика #Германия #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео