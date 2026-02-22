35% немцев сейчас убеждены, что бывший канцлер Германии лучше справлялся со своей работой, чем сменивший его на посту Мерц.

Шольц нравится жителям ФРГ больше Мерца, - сообщает сегодня Deutsche Welle.

Но работу нового правительства в сфере обороны и миграции они оценивают выше, чем предыдущего. 35% немцев сейчас убеждены, что бывший канцлер ФРГ лучше справлялся со своей работой, чем сменивший его на посту Мерц. Таковы результаты опроса INSA, проведенного по заказу Bild в канун годовщины досрочных парламентских выборов в Германии, по результатам которых "черно-красная" коалиция сменила "светофорную".

22% опрошенных INSA жителей Германии считают, что действующий канцлер справляется с работой лучше его предшественника. А 33% респондентов не увидели значимой разницы между результатами их деятельности.

Вместе с тем, по мнению опрошенных, новое правительство Фридриха Мерца смогло добиться лучших результатов в сфере обороны (32% против 18%) и в ограничении миграции (30% против 22%). Напротив, предыдущая правящая коалиция лучше справлялась со стимулированием экономики, сокращением бюрократии и облегчением налоговой нагрузки, следует из опроса INSA.