Концепция «Рига без детских домов» провалилась - все больше детей изымают из семей 1 1203

Дата публикации: 22.02.2026
TV3
Изображение к статье: Концепция «Рига без детских домов» провалилась - все больше детей изымают из семей

В Риге единственный кризисный центр для несовершеннолетних почти заполнен. За полтора месяца туда уже поместили 36 детей. Как говорит его руководительница, с каждым годом ситуация становится все хуже: число детей, изъятых из семей, растет, а свободных мест в учреждениях долгосрочной опеки нет. Что это означает для детей, для которых кризисный центр становится временным домом на месяцы, а не на недели?

Кризисный центр — первое учреждение, куда попадают дети после изъятия из семьи. Здесь они должны оставаться лишь ненадолго, пока ситуация решается, но все чаще «это ненадолго» превращается в месяцы, сообщают TV3 Ziņas.

Сейчас в кризисном центре самый маленький постоялец - двухлетний мальчик. Он еще не до конца понимает, где находится, но точно знает, что мамы рядом нет. Единственный кризисный центр Рижского самоуправления для несовершеннолетних сейчас почти полный: из 30 мест заняты 27. Хотя ситуация меняется ежедневно, общая тенденция становится все тревожнее.

Анита Веретьянова, руководитель кризисного центра Рижского самоуправления:

«Статистика меняется только в худшую сторону. Количество детей увеличивается. В прошлом году из семей изъяли 240 детей, на сегодня — уже 36. И это только начало года».

Чаще всего они попадают сюда в экстренных ситуациях, ночью, когда детей привозят сотрудники полиции. Это несовершеннолетние из семей, где царят антисанитария, алкоголь и наркотики.

«С чем это связано? Возможно, семьи становятся беднее. Экономическое положение в стране», — говорит Веретьянова.

Но проблема не заканчивается на изъятии из семьи. Как отмечает руководительница центра, в Латвии не хватает мест в учреждениях долгосрочной социальной опеки. Это означает, что дети, которые не возвращаются в биологические семьи или не попадают в приемные семьи, остаются в кризисных центрах намного дольше, чем предусмотрено.

«Это ненормальная ситуация, что в долгосрочной опеке нет мест, что некуда направлять этих детей. Очень много мест мы закупаем вне Риги — в Ислице, Бауcкском крае, Валмиере, Граши. Но и там для Риги предусмотрено лишь несколько мест. Это не решает проблему», — говорит Веретянова.

Рейнис Узулниекс, министр благосостояния: «Думаю, это проблема Риги, потому что в регионах этим детям можно найти место в учреждении. Я говорил с Ригой — самоуправлению нужно идти навстречу и думать, куда этих детей размещать».

«10 лет назад была концепция, что Латвия будет без детских домов. Мы к этому шли, на уровне государства много искали решений. Развивалась сфера приемных семей. Сейчас откатываемся назад по статистическим показателям, и ясно, что места институциональной опеки переполнены. Это вопрос не только Риги — это по всей Латвии», — говорит Лига Тетере, руководитель отдела социальных услуг для семей и детей Департамента благосостояния Рижской думы.

Сейчас в Рижском кризисном центре длительное время находятся 17 несовершеннолетних, и ответственные лица прогнозируют, что их число будет только расти.

«Мы делаем шаги во всех направлениях, где видим, как можем помочь детям попасть в благоприятную для них среду, в том числе в долгосрочную опеку: создаем небольшие, семейного типа места», — говорит Тетере.

В столице работают три таких дома, и в этом году планируется открыть еще, где смогут долго проживать 20 детей. Также увеличено финансирование приемных семей, число которых в последние годы в Латвии сокращается. «Статистика у нас заметно идет вниз, количество приемных семей не растет. А подростковый возраст — сложный. Поэтому дети и остаются в кризисных центрах», — отмечает Тетере.

Тем временем руководительница центра замечает, что любовь детей к своей семье безгранична. Они очень защищают родителей, скрывают боль и, несмотря на пережитое тяжелое насилие, хотят быть рядом с мамой и папой.

#Латвия #социальная помощь #насилие в семье #семья #дети
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го февраля

    Семьи нищают, денег нет не только на уплату коммунальных, но и на лекарства.

    Теперь уже и детей кормить нечем?

    Вот поэтому и забирают голодных и брошенных детей из семей.

    Дожили?

    36
    4

