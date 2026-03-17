Хотя это может показаться удивительным, впервые о данном простом десерте узнали в Германии, где он носил название «Бедный рыцарь». Это название связано с тем, что рацион рыцарей-тамплиеров был столь же скромным, как и набор ингредиентов для приготовления этого блюда.

Позже англичане адаптировали рецепт, добавив к тостам джем. Французы же именовали это блюдо «потерянным хлебом», так как ни один уважающий себя француз не стал бы есть подсохший багет, который использовался в оригинальном рецепте. Кроме того, кулинары усложнили процесс, добавив ванильный соус, дробленый миндаль и фрукты.

Тем не менее, «французским» тост стал не благодаря этим нововведениям. Название блюда произошло от банальной ошибки хозяина американской закусочной Джозефа Френча, который хотел назвать молочные гренки в свою честь, но неверно написал свою фамилию. Таким образом, для многих этот простой десерт стал символом французской кухни.

Приготовление этого блюда займет всего 20 минут, что делает его идеальным вариантом для завтрака, особенно в ленивый выходной день.

Ингредиенты:

батон - 1 шт.;

молоко (3,2 %) - 400 мл;

яйцо куриное - 1 шт.;

желток яичный - 3 шт.;

белый сахар - 70 г;

коричневый сахар - 40 г;

сливочное масло - 50 г;

молотая ваниль - по вкусу;

ванильное мороженое - по вкусу.

Для соуса в сотейнике соединяем и взбиваем желтки с 40 г белого сахара, затем добавляем молоко и ваниль. Ставим сотейник на медленный огонь и доводим соус до загустения, постоянно помешивая.

Нарезаем гренки, предпочтительно в форме брусочков, с которых срезаны корки.

В другой емкости взбиваем молоко, яйцо и оставшийся белый сахар. В получившуюся смесь обмакиваем гренки с обеих сторон, даем им пропитаться. Важно найти баланс: не передержать их, иначе тосты могут сильно размокнуть, но и не оставить слишком мало времени, чтобы они не остались сухими.

На сковороде растапливаем сливочное масло с коричневым сахаром. Обжариваем гренки с обеих сторон под крышкой, пока они не покроются карамельной корочкой.

Готовые гренки выкладываем на подушку из соуса, а сверху добавляем шарик ванильного мороженого.

