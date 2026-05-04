Axios: Вашингтон отрицает ракетную атаку Ирана на корабль ВМС США

Дата публикации: 04.05.2026
Вашингтон официально опроверг заявления Тегерана о якобы успешной атаке на корабль ВМС США в районе Ормузского пролива. Как сообщило информационное агентство Axios, высокопоставленный американский чиновник назвал данные сообщения не соответствующими действительности.

Ранее иранское агентство Fars распространило информацию о том, что два снаряда поразили американский военный корабль вблизи острова Джаск. Согласно утверждениям иранской стороны, судно якобы проигнорировало неоднократные предупреждения о нарушении территориальных вод Исламской Республики. В Тегеране также заявили о введении "новой зоны контроля" в проливе, угрожая наносить удары по любым иностранным военным объектам, входящим в акваторию без согласования.

Однако, по данным Axios, ситуация в регионе остается под контролем США, и никаких попаданий по американским судам зафиксировано не было. Представители администрации США подчеркнули, что сообщения об атаке являются частью информационной кампании Ирана из-за запуска американской операции "Project Freedom", направленной на обеспечение безопасного прохода коммерческих судов через заблокированный пролив. На данный момент независимые источники также не подтверждают факт получения повреждений американскими военными кораблями.

