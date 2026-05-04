Ирония природы: у каких больших кошек самый маленький мозг

В мире животных
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ирония природы: у каких больших кошек самый маленький мозг

На этот вопрос несколько лет назад ответила исследовательница Шарлин Сакаи из университета штата Мичиган. Она провела сравнение черепов 75 диких кошек и пришла к выводу, что эволюционные процессы у гепардов и львов были обусловлены совершенно иными факторами, нежели у приматов.

 

Существует мнение, что увеличение объема мозга у человека связано с необходимостью общения с другими представителями своего вида. Однако мало кто знает, какие именно факторы влияют на рост отдельных долей коры головного мозга.

Среди всех кошачьих только львы ведут активную социальную жизнь, образуя прайды; остальные же предпочитают одиночество. Хотя самцы гепардов иногда собираются в группы, а леопарды могут адаптироваться к условиям, выбирая между общением с сородичами и уединением.

Как и ожидалось, наибольшая фронтальная кора была обнаружена у львов, особенно у самок, которые охотятся совместно и должны эффективно взаимодействовать. На втором месте оказались леопарды.

Однако, к удивлению ученых, общий объем головного мозга львов не значительно отличался от размеров мозга одиночных кошек. Самый маленький мозг (и самая небольшая фронтальная доля) принадлежит гепарду, хотя эти кошки иногда проявляют социальное поведение. Ученые пришли к выводу, что размер мозга диких кошек зависит не только от уровня социализации, но и от других, пока еще не установленных факторов.

