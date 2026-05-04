Из-за войны США и Израиля с Ираном вот уже второй месяц перекрыт Ормузский пролив — маршрут доставки 20% нефти, газа и удобрений из Персидского залива на мировой рынок. Если война в Иране затянется ещё на пару месяцев, новый кризис может оказаться весьма масштабным, предупредили ООН и Всемирный банк.

«Если конфликт не пойдёт на спад к середине года, ещё 45 млн человек могут оказаться на грани голода, а их общее число достигнет рекордного показателя за всю историю наблюдений — 363 млн человек», — прогнозирует Всемирная продовольственная программа ООН.

Почему продовольствие под угрозой

В пустынных странах Персидского залива не выращивают злаки и фрукты, однако нефтяные монархии имеют ключевое значение для мирового продовольственного рынка, поскольку поставляют на него пятую часть всех азотных удобрений, а также природного газа, из которого те же мочевину и аммиак производят уже в других странах.

По данным ООН, из-за войны цены на азотные удобрения к середине апреля подскочили на 40–60%, поскольку блокада Ормузского пролива лишила мировой рынок от 1,5 до 3 млн тонн ежемесячной морской торговли удобрениями, которая до войны составляла 7–8 млн тонн в месяц.

Есть и другие причины грядущего дефицита продовольствия в мире.

Перебои с поставками заставляют других крупных производителей — например, Китай — вводить ограничения на экспорт как топлива, так и удобрений, что ещё больше увеличивает дефицит и цены на мировом рынке.

А когда дорожают бензин и дизель, им на замену приходит биотопливо, которое делают из кукурузы, рапса, сои и сахарного тростника. Дефицит этого сырья, в свою очередь, обернётся ростом цен на изготовленные из него продукты питания (чипсы, мороженое и лимонад, среди прочего), а также на мясо и птицу, поскольку подорожают корма.

Пока всё, относительно, в порядке

За первый месяц войны цены на еду в мире почти не изменились, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Всё потому, что суда с топливом и удобрениями идут из Персидского залива к покупателям от полутора до двух месяцев. Дефицит в полной мере проявится в середине — конце мая.

Нехватка удобрений, если и скажется на урожае, то только в следующем году.

К тому же урожай прошлого сезона оказался превосходным. До войны еды на рынке было в избытке, и закрома по-прежнему полны.

«Дефицита в поставках не наблюдается, запасы хорошие, поэтому и агропромышленный комплекс, и мировая система снабжения продовольствием устойчивы к текущим потрясениям», — сказал Максимо Тореро из продовольственной организации ООН.

Рост цен сдерживает и тот факт, что из-за войны в Иране мировая экономика тормозит, а следом тормозит и спрос на продовольствие, отмечает Всемирный банк.

Когда вырастут цены

Все эти буферы временные, предупреждают экономисты продовольственной организации ООН.

«Запас прочности может оказаться краткосрочным. В ближайшие недели фермеры будут планировать посевную. На фоне роста затрат и дефицита удобрений они могут вынужденно сократить их применение или сеять другие культуры, что в итоге приведёт к снижению урожайности в следующем сезоне», — пишет ООН.

Более того, война в Иране продолжается, а Ормузский пролив теперь блокирует не только Иран, но и США.

«Риски для судовладельцев и страховых компаний сейчас неприемлемы», — отмечает Дэвид Лаборд, один из директоров ФАО ООН.

«Даже в случае снижения напряжённости на восстановление нормального судоходства могут уйти дни или недели. Эта задержка имеет критическое значение», — сказал он.

Беда не приходит одна

Война — не единственная причина возможного роста цен на еду в мире в самом ближайшем будущем.

Экономисты ФАО ООН считают, что ситуацию может усложнить феномен Эль-Ниньо, повышающий температуры на планете из-за временного изменения тёплых течений в Тихом океане. Учёные предсказывают, что в этом году Эль-Ниньо окажется особенно сильным, хотя точнее станет ясно только через месяц-два.

«Если Эль-Ниньо окажется сильным, возможны перебои в производстве таких продовольственных товаров, как кофе, рис, сахар и растительные масла. Их выпуск сосредоточен в регионах, где Эль-Ниньо часто вызывает засуху», — предупреждает Всемирный банк.

В целом именно экстремальные погодные условия, а не войны, чаще приводят к перебоям в поставках продовольствия и росту цен на еду. Изменение климата на планете усиливает засухи, наводнения, пожары и ураганы.

В 2022 году, пока Европа боролась с кризисом из-за российского вторжения в Украину, за океаном, в США, случилась засуха. Европейские цены на продовольствие с тех пор устаканились, а вот в США по-прежнему рекордными темпами дорожает говядина, что добавляет головной боли администрации Дональда Трампа.

Жара и засуха в Испании в 2022–2024 годах привели к скачку цен на оливковое масло, а засуха в Азии в период предыдущего Эль-Ниньо 2023–2024 годов на 30% взвинтила цены на рис — основной продукт питания для миллиардов людей в регионе.

В 2024 году почти на 40% подорожал кофе из-за засухи в Бразилии и Вьетнаме. Тогда же втрое взлетели цены на какао-бобы и подорожал шоколад из-за дождей и засухи в Гане и Кот-д’Ивуаре.

И если из-за войны в Иране цены всё же вырастут, то даже если она быстро закончится, снизятся они не скоро.

«Как показал кризис 2022 года, цены на продовольствие взлетели немедленно, а снижались медленно», — напомнила ООН, цитирует «Би-би-си».