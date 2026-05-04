Укрепление безопасности - это не только вопрос будущего, потому что нужно быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим, подчеркнул в понедельник в своей речи на военном параде в Айзкраукле президент и главнокомандующий Эдгар Ринкевич.

Ринкевич напомнил, что вот уже 14 лет Национальные вооруженные силы (НВС) приветствуют парадом регионы Латвии: "Первый региональный парад порадовал жителей Резекне, в последующие годы наш праздник восстановления независимости отмечался парадами по всей Латвии - от Лиепаи до Краславы и от Елгавы до Алуксне", - рассказал Ринкевич.

В понедельник в Айзкраукле собрались сила, решимость и смелость Латвии, и праздничный флаг передан Балви, где в следующем году будет продолжена традиция региональных парадов, заявил президент.

По его словам, хотя 36 лет назад жители Латвии были полны решимости, восстановленная свобода была хрупкой. "Сегодня все иначе. У нас есть своя армия, профессионалы и добровольцы, свои ополченцы (земессарги) и юная гвардия (яунсарги). У нас есть союзники, с которыми мы плечом к плечу создаем более сильную оборону в Латвии, в регионе Балтии и Скандинавии, в Европе и в НАТО в целом", - отметил президент.

Ринкевич считает, что безопасность живет в каждом уверенном в себе человеке. "В каждом, кто верит, что Латвия есть и будет свободной. Я в это верю. И знаю, что вы тоже - в противном случае мы бы сегодня здесь не собрались", - добавил президент.

Он отметил, что сила Латвии - в общей готовности. По его словам, укрепление безопасности - это не только вопрос будущего, потому что надо быть готовыми ко всем поворотам жизни, в том числе к худшим. "Наш исторический опыт заставляет нас полагаться на себя, своих друзей и союзников. Это момент, когда нужно отбросить мелкие ссоры и несущественное. Потому что наш противник испытывает нас каждый день. Он радуется нашим разногласиям и ссорам. Мы не должны быть внутренне слабыми", - подчеркнул Ринкевич.

"Чем сильнее мы будем уже сегодня, тем более ясным сдерживающим сигналом это послужит для врага Латвии. Как бы это ни было трудно, в оборону своей страны нужно вкладывать очень много. Потому что без своего государства у нас не будет нашего языка и народа", - отметил в своей речи Ринкевич.

Он добавил, что завоевать свободу трудно, но еще труднее ее вернуть. "Поэтому давайте защищать свободу нашего государства каждый день - в своих делах, в своих мыслях и в своей уверенности", - призвал президент.