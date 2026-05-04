Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за два срока нахождения у власти: его политикой недовольны 62% американцев, и лишь 37% поддерживают его действия.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса газеты The Washington Post (WP), телеканала ABC News и социологического института Ipsos.

Как следует из опроса, больше всего — 76% респондентов — недовольны подорожанием жизни в США из-за решений Трампа. 72% разочарованы его политикой в отношении инфляции, ещё 66% не одобряют войну с Ираном.

Больше всего респонденты поддерживают миграционную политику действующей администрации США на границе с Мексикой, но и тут негативная оценка остаётся преобладающей (45% одобрения и 54% неодобрения).

Нетрудно догадаться, что низкие рейтинги одобрения президента за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс США ставят под серьёзную угрозу сохранение республиканского большинства в Палате представителей, а также угрожают их большинству в Сенате, пишет WP, цитирует «Немецкая волна».