Ежегодно регистрируется около 200 случаев хантовирусного легочного синдрома, главным образом в Северной и Южной Америке.

Вспышка острого респираторного синдрома произошла на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшем из Ушуайи (Аргентина) в Кабо-Верде, в результате чего погибли три пассажира, сообщает Международное французское радио.

«ВОЗ известно о случаях тяжелого острого респираторного синдрома на круизном судне, находящемся в Атлантике. Проводятся расследования и координированный международный ответ в области общественного здравоохранения», — заявила Всемирная организация здравоохранения в Женеве.

«На данный момент один случай заражения хантавирусом подтвержден лабораторно, еще пять — подозрительные. Из шести пострадавших трое умерли, один находится в реанимации в Южной Африке», — уточнила организация AFP.

Первым симптомы проявил 70-летний пассажир. Он скончался на борту, а его тело в настоящее время находится на острове Святой Елены — британской территории в южной части Атлантического океана.

Его супруга, 69 лет, также заболела на борту и была эвакуирована в Южную Африку, где впоследствии скончалась в одной из больниц Йоханнесбурга. Национальности погибших не уточняются.

Еще один случай — 69-летний британец — также был эвакуирован в экономическую столицу ЮАР, где проходит лечение в отделении интенсивной терапии и у него подтвержден хантавирус — группа патогенов, способных вызывать вирусные геморрагические лихорадки и передающихся человеку главным образом через инфицированных грызунов.

Судно MV Hondius упоминается на сайтах туристических агентств, в частности в Аргентине и Великобритании. Некоторые из них предлагают круиз с отправлением из Ушуайи в Кабо-Верде с остановками на островах Южная Георгия и Святой Елены. По данным сайтов отслеживания судов, в воскресенье MV Hondius находился у порта Прая — столицы Кабо-Верде. Судно рассчитано примерно на 170 пассажиров и около 70 членов экипажа.

Хантавирусы — болезнь, передающаяся человеку от грызунов. При заражении человека хантавирусы могут вызывать инфекции различной степени тяжести, иногда смертельные. Хантавирусы относятся к патогенам, способным вызывать дыхательную и сердечную недостаточность, а также геморрагические лихорадки. В отсутствие вакцины и специфических лекарств лечение ограничивается облегчением симптомов.