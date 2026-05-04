Невеста очнулась после трехмесячной комы за два дня до свадьбы 0 782

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Невеста очнулась после трехмесячной комы за два дня до свадьбы

В Китае невеста очнулась после трех месяцев комы за два дня до своей свадьбы. Об этом пишет South China Morning Post.

Ван Жаньжань и ее жених Чжан Сижуем должны были сыграть свадьбу 25 апреля после шести лет отношений.

В начале 2026 года девушка обратилась в больницу из-за боли в горле.

В медучреждении ей сделали укол, не спросив о наличии аллергии. Через несколько минут после укола у Ван онемел язык, началась рвота и остановилось дыхание. Медики зафиксировали у девушки анафилактический шок. Пациентка впала в кому.

За два дня до предполагаемой даты свадьбы Ван вышла из комы, в которой она находилась 92 дня. Девушка пока не говорит и не двигается. В произошедшем разбирается полиция...

