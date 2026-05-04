Гипотеза о том, что полосатый окрас зебр служит для их маскировки, казалась вполне логичной и долгое время не подвергалась проверке. Однако, когда исследование все же было проведено, выяснилось, что это утверждение неверно. Полоски не помогают зебрам скрываться и не являются средством для распознавания сородичей на расстоянии.

В 2016 году группа ученых из Университета Калгари (Канада) провела ряд экспериментов, чтобы выяснить, как основные хищники зебр — львы и пятнистые гиены — воспринимают их полосатую шкуру в различных условиях освещения: при дневном свете, в сумерках и в безлунную ночь. Исследователи модифицировали цифровые изображения зебр с помощью различных фильтров, чтобы понять, как эти животные воспринимаются львами, гиенами и другими зебрами.

Результаты показали, что в лесу зебр можно увидеть днем на расстоянии более 50 метров, а в сумерках — на 30 метров, однако хищники не способны различить их на таких расстояниях. В условиях безлунной ночи ни львы, ни гиены не могут распознать полосатых животных даже с 9 метров. При этом хищники прекрасно определяют своих жертв по запаху.

В идеальных условиях львы и гиены могут учуять запах зебры на расстоянии до 5-7 километров, однако это расстояние может изменяться в зависимости от множества факторов, таких как влажность воздуха, направление ветра, препятствия на пути распространения запаха и индивидуальные особенности каждого животного.

Таким образом, ученые опровергли теорию о том, что полоски помогают зебрам маскироваться в лесу, создавая иллюзию просветов между стволами деревьев. На равнинной местности хищники различают зебр так же легко, как и других животных с однородным окрасом.

Кроме того, в ходе экспериментов не подтвердилось и предположение о том, что чередование цветов на шкуре позволяет зебрам лучше видеть своих сородичей на большом расстоянии. Ученые установили, что различные животные, в том числе и не полосатые, способны успешно распознавать представителей своего вида.

5 интересных фактов о зебрах

Зебры — быстрые и выносливые бегуны, способные развивать скорость до 65 километров в час и преодолевать значительные расстояния в течение дня.

Окрас каждой зебры уникален, как отпечаток пальца у человека.

Молодые зебры достигают половой зрелости примерно в два года. Беременность длится около 12 месяцев, после чего появляется один или два детеныша.

При рождении детеныш зебры весит около 30 кг, а его высота в холке составляет примерно 90 см.

В среднем продолжительность жизни зебры в дикой природе составляет около 30–40 лет.