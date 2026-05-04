Свинина — один из наиболее популярных видов мяса для приготовления на открытом огне, будь то мангал или гриль. Это не удивительно: она доступна по цене — дешевле только курица, не требует длительного маринования и быстро готовится. В нашей статье вы найдете все детали о правильной подготовке свинины для шашлыка и гриля.

Как выбрать свинину для шашлыка и гриля

Для шашлыка предпочтительнее использовать свиную шейку: она обладает мягкостью и умеренной жирностью (постное мясо может получиться сухим). Также подойдут корейка или вырезка, однако шейка считается более удачным вариантом.

Не стесняйтесь проверить свежесть мяса, понюхав его: неприятный запах — сигнал о том, что покупать не стоит. Свинина должна иметь розоватый оттенок, избегайте коричневого и красного. Жир должен быть белым или кремовым, но не желтым. Попросите продавца позволить вам дотронуться до мяса: если оно свежее, «ямка» быстро разгладится.

Если вы планируете жарить свинину на гриле, выбирайте окорок, вырезку или корейку. Также популярны свиные ребрышки, которые многие любят. На гриле особенно вкусными получаются натуральные котлеты на косточке (корейка). Небольшую вырезку, предварительно замаринованную, можно жарить целиком.

Как нарезать свинину для шашлыка и гриля

Для шампуров свинину следует нарезать кубиками размером 4–5 см. Это обеспечит отличную прожарку, если вы будете периодически переворачивать мясо, и предотвратит его высыхание.

Что касается гриля, то здесь все зависит от рецепта. Однако на решетке не жарят мелкие кусочки — они просто сгорят. Ломтики должны быть крупными, длиной 8–10 см и толщиной 2–3 см.

Топ-5 маринадов для свинины

Опытные повара утверждают, что хорошее мясо не требует сложных маринадов, достаточно просто перемешать его с нарезанным репчатым луком и оставить на час. Начнем с этого простого варианта.

Маринад №1. Лук

Нарежьте лук толстыми кольцами, смешайте с кусочками мяса, добавьте соль и перец, перемешайте, слегка надавливая, чтобы соки ингредиентов смешались. Просто и экономично.

Маринад №2. Кефир

Процесс такой же простой: выложите кусочки мяса в миску, добавьте соль и перец, залейте холодным кефиром. Перемешайте и оставьте в прохладном месте.

Маринад №3. Томатный сок

Для аромата добавьте пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс, а также молотый острый перец и соль. Перемешайте, залейте мясо и дайте ему замариноваться.

Маринад №4. Пиво

Или, например, красное сухое вино. Не стоит выбирать дорогие или самые дешевые варианты с сомнительным составом. Из пива лучше всего подойдут светлые сорта с выраженным хмелевым ароматом. Чем натуральнее, тем лучше. Залейте мясо пивом или вином, маринуйте, жарьте и наслаждайтесь.

Маринад №5. Лимонный сок и растительное масло

Каждый компонент этого маринада играет свою роль. Лимонный сок разрыхляет текстуру свинины, делая ее мягкой. Растительное масло обволакивает каждый кусочек, сохраняя соки внутри. Смешайте растительное масло и лимонный сок в пропорции 4:1, добавьте соль, перец, любые пряные травы и измельченный чеснок. Можно разбавить маринад водой. Перемешайте с кусочками свинины и дайте «отдохнуть» в прохладном месте.

Существуют и другие варианты маринадов: вода с уксусом, терияки, соевый соус, сметана, майонез и так далее.

Сколько мариновать свинину для шашлыка и гриля

Нарезанная кубиками свиная шея для шашлыка требует минимум 1 час маринования при комнатной температуре, максимум — ночь в холодильнике.

Вырезка, корейка и ребрышки будут готовы к жарке через 2 часа. Если подержите 4 часа, тоже будет отлично.

А вот нарезанный окорок или ребрышки для гриля лучше мариновать дольше. Через 4 часа мясо станет более ароматным и сочным.

Как избежать ошибок при мариновании

Если вы маринуете шашлык с уксусом и луком, не переборщите с уксусом, иначе свинина станет не мягче, а суше. Лучше использовать не столовый, а яблочный или винный уксус.

Мариновать мясо следует в эмалированной или стеклянной посуде: пластиковая и металлическая могут придать неприятные оттенки.

Не держите свинину в маринаде дольше 12 часов, особенно если он кислый. Иначе мясные волокна начнут разрушаться. Вы же не хотите жарить фарш, не так ли?

К слову, недавно стало популярным мариновать мясо, в том числе свинину, в пюре из киви. Это действительно хороший вариант: блюда приобретают приятную фруктовую нотку, а мясо становится невероятно мягким. Однако если держать свинину в киви слишком долго (несколько часов), волокна просто разрушатся. Поэтому помните: время воздействия такого маринада — 1 час.