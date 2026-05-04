В США кошки заразились птичьим гриппом через молоко

Дата публикации: 04.05.2026
Более половины кошек на молочной ферме в Техасе, где впервые был зафиксирован птичий грипп у крупного рогатого скота (КРС), погибли после кормления сырым молоком от инфицированных коров. Об этом сообщает американский новостной канал CBS News, ссылаясь на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

 

Кошки получали сырое молоко от коров, зараженных высокопатогенным гриппом птиц (HPAI) H5N1. Примерно через день после того, как на ферме были замечены проблемы со здоровьем у КРС, начали заболевать и кошки. В итоге более половины из них погибли, сообщает канал.

Анализы образцов, взятых из мозговой и легочной ткани умерших кошек, выявили «значительное количество вируса». Исследователи также отметили, что вскрытие показало «микроскопические поражения, характерные для тяжелой системной вирусной инфекции», в том числе на глазах и в мозге.

Кошки известны своей высокой восприимчивостью к вирусу H5N1. По информации американского Минсельхоза (USDA), фермы, где были зафиксированы вспышки инфекции, часто сообщали о случаях смертности и неврологических заболеваний у кошек. В то время как у коров признаки заболевания развиваются лишь в 15% случаев, чиновники отмечают, что в целом коровы восстанавливаются в течение месяца после заражения.

Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), вирус был найден примерно в 20% образцов молока, продаваемого в розницу, хотя на прошлой неделе ведомство сообщило, что пастеризация уничтожает вирус.

На этой неделе Министерство сельского хозяйства США объявило о планах проверять говяжий фарш из розничной торговли на наличие вируса H5N1, а также изучить влияние приготовления говядины на инфекцию.

Ученые предполагают, что наиболее вероятным первоначальным источником вспышек на молочных фермах является корм, загрязненный фекалиями инфицированных диких птиц. «По состоянию на 30 апреля 2024 года от инфекции пострадали 34 молочных стада в США. Для сравнения: в стране насчитывается более 26 тыс. молочных стад», – приводит канал слова представителя USDA.

Оставить комментарий

