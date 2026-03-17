Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в понедельник набрал 30 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором его команда «Голден Стэйт Уорриорз» одержала победу, пишет ЛЕТА.

«Уорриорз» на выезде обыграли «Вашингтон Уизардс» со счетом 125:117 (34:23, 30:34, 34:29, 27:31).

Порзиньгис за 25 минут и 43 секунды на площадке реализовал один из пяти трехочковых бросков, семь из восьми двухочковых и 13 из 14 штрафных. В его активе также пять подборов, четыре результативные передачи, два перехвата, три блок-шота и два фола.

В составе «Уорриорз» самым результативным с 30 очками был Порзиньгис, а 27 очков добавил Де’Энтони Мелтон.

У «Уизардс» по 21 очку набрали Билал Кулибали, Уилл Райли и Трей Янг, еще 13 очков добавил Тре Джонсон.

«Уорриорз» с 33 победами в 68 матчах занимают девятое место в Западной конференции.