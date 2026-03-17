Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Порзиньгис набрал 30 очков в победе «Уорриорз» над «Уизардс» 0 93

Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Порзиньгис набрал 30 очков в победе «Уорриорз» над «Уизардс»
ФОТО: LETA

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис в понедельник набрал 30 очков в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором его команда «Голден Стэйт Уорриорз» одержала победу, пишет ЛЕТА.

«Уорриорз» на выезде обыграли «Вашингтон Уизардс» со счетом 125:117 (34:23, 30:34, 34:29, 27:31).

Порзиньгис за 25 минут и 43 секунды на площадке реализовал один из пяти трехочковых бросков, семь из восьми двухочковых и 13 из 14 штрафных. В его активе также пять подборов, четыре результативные передачи, два перехвата, три блок-шота и два фола.

В составе «Уорриорз» самым результативным с 30 очками был Порзиньгис, а 27 очков добавил Де’Энтони Мелтон.

У «Уизардс» по 21 очку набрали Билал Кулибали, Уилл Райли и Трей Янг, еще 13 очков добавил Тре Джонсон.

«Уорриорз» с 33 победами в 68 матчах занимают девятое место в Западной конференции.

#спорт #баскетбол #НБА
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео