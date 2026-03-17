Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забил гол в матче с «Питтсбургом» (2:7) в регулярном чемпионате НХЛ.
Канадец забросил 45-ю шайбу в сезоне-2025/26 и лидирует в гонке снайперов. На втором месте располагается Коул Кофилд («Монреаль») — 39 голов.
На третьей строчке — игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов и Мэттью Болди, на счету который по 38 шайб.
Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 марта 2026 года:
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 45 гола в 65 матчах
Коул Кофилд («Монреаль») — 39 голов в 65 матчах
Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 голов в 68 матчах
Мэттью Болди («Миннесота») — 38 голов в 64 матчах
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 37 голов в 68 матчах
Уайатт Джонстон («Даллас») — 37 голов в 67 матчах
Джейсон Робертсон («Даллас») — 36 голов в 66 матчах
Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 35 голов в 65 матчах
Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 65 матчах
Никита Кучеров («Тампа») — 34 гола в 61 матче
Тэйдж Томпсон («Баффало») — 34 гола в 67 матчах
Морган Гики («Бостон») — 34 гола в 66 матчах
Павел Дорофеев («Вегас») — 34 гола в 67 матчах
Каттер Готье («Анахайм») — 34 гола в 66 матчах
