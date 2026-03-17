Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 марта: Маккиннон опережает Кофилда на шесть голов 0 85

Спорт
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забил гол в матче с «Питтсбургом» (2:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец забросил 45-ю шайбу в сезоне-2025/26 и лидирует в гонке снайперов. На втором месте располагается Коул Кофилд («Монреаль») — 39 голов.

На третьей строчке — игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов и Мэттью Болди, на счету который по 38 шайб.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 марта 2026 года:

  1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 45 гола в 65 матчах

  2. Коул Кофилд («Монреаль») — 39 голов в 65 матчах

  3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 голов в 68 матчах

  4. Мэттью Болди («Миннесота») — 38 голов в 64 матчах

  5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 37 голов в 68 матчах

  6. Уайатт Джонстон («Даллас») — 37 голов в 67 матчах

  7. Джейсон Робертсон («Даллас») — 36 голов в 66 матчах

  8. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 35 голов в 65 матчах

  9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 65 матчах

  10. Никита Кучеров («Тампа») — 34 гола в 61 матче

  11. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 34 гола в 67 матчах

  12. Морган Гики («Бостон») — 34 гола в 66 матчах

  13. Павел Дорофеев («Вегас») — 34 гола в 67 матчах

  14. Каттер Готье («Анахайм») — 34 гола в 66 матчах

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео