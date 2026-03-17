Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забил гол в матче с «Питтсбургом» (2:7) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец забросил 45-ю шайбу в сезоне-2025/26 и лидирует в гонке снайперов. На втором месте располагается Коул Кофилд («Монреаль») — 39 голов.

На третьей строчке — игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов и Мэттью Болди, на счету который по 38 шайб.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 17 марта 2026 года: