Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Такер Карлсон потребовал провести ДНК-тестирование всех евреев Израиля
ФОТО: twitter

Скандальное интервью между Такером Карлсоном и послом США в Израиле Майком Хакаби породило волну бурных комментариев в социальных сетях. Среди прочего, Карлсон поставил под вопрос саму идентичность проживающих сегодня в Израиле евреев.

Карлсон решил коснуться глубокой идентично-теологической темы: являются ли евреи, живущие сегодня в Израиле, действительно потомками библейского народа, которому была обещана эта земля.

Он прямо спросил: "Кто эти люди в 2026 году и откуда мы знаем, что они являются потомками Авраама?" На это Хакаби ответил: "Если у них тот же язык, если они молятся тому же Господу, следуют той же Торе, культуре и традиции, разве это не дает тебе хоть какого-то представления об этом?"

Такер сказал, что хочет, чтобы все, кто живет в Израиле, прошли полное генетическое тестирование, чтобы доказать, “кто является потомками Авраама”.: “Почему бы вам не провести ДНК-тестирование всех, кто живет в стране. Мы взломали человеческий геном, почему мы этого не делаем? Вы против этого? “

Хакаби ответил: “Я не понимаю, что это может доказать…” Такер парировал: “Это докажет то, кто действительно потомок Авраама и кто имеет право жить здесь”. Хакаби спросил: “Мы должны делать это по всему миру?” Такер сказал: “Это - единственная страна в мире, которая, по Вашим словам, имеет это соглашение с Господом. По вашей версии, этот народ имеет моральное и легальное право на эту страну”. Хакаби ответил: “А что с людьми, которые приняли иудаизм? Они имеют право на репатриацию согласно Закону о Возвращении”.

После интервью Хакаби прокомментировал: "Такер, вероятно, не хотел, чтобы я отвечал на некоторые странные вопросы, которые он задал, но я все равно ответил и на это".

    Aleks
    22-го февраля

    В Израиле ,в Тель Авиве,работает 13 этажная больница Ихилов,где 1,5 тыс коек и 6 тыс пациентов. Израильские два канала ,СМИ и турецкие каналы подтвердили,что под больницей находятся бункеры с высшим командованием Цахал и для Нетаньяху... Это ж каким надо быть антисемитом,чтобы рисковать жизнями тысяч пациентов,поэтому забудьте про это слово,если Глава государства готов уничтожить ,,семитов,,собственными руками,прикрываясь врачами и больными.👽🔯🔥

    Aleks
    22-го февраля

    ДНК тесты в Израиле запрещены после того,как у некой студентке,сдавшей тест,обнаружили минимальный процент семитской крови.2%,что в корне ломает систему,выстроенную годами:Чуть что и ты уже антисемит...А у многих ,уверен,вообще нет в Израиле семитской крови,ведь они все почти из Европы.Тот же Милейковский-Нетаньяху из Польши... А какая страсть к смене фамилий...😀Не удивлюсь,что Аболишьш,который против русскоязычных радиостанций,это какой нибудь Лившиц или Либерман..😎

