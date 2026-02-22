Скандальное интервью между Такером Карлсоном и послом США в Израиле Майком Хакаби породило волну бурных комментариев в социальных сетях. Среди прочего, Карлсон поставил под вопрос саму идентичность проживающих сегодня в Израиле евреев.

Карлсон решил коснуться глубокой идентично-теологической темы: являются ли евреи, живущие сегодня в Израиле, действительно потомками библейского народа, которому была обещана эта земля.

Он прямо спросил: "Кто эти люди в 2026 году и откуда мы знаем, что они являются потомками Авраама?" На это Хакаби ответил: "Если у них тот же язык, если они молятся тому же Господу, следуют той же Торе, культуре и традиции, разве это не дает тебе хоть какого-то представления об этом?"

Такер сказал, что хочет, чтобы все, кто живет в Израиле, прошли полное генетическое тестирование, чтобы доказать, “кто является потомками Авраама”.: “Почему бы вам не провести ДНК-тестирование всех, кто живет в стране. Мы взломали человеческий геном, почему мы этого не делаем? Вы против этого? “

Хакаби ответил: “Я не понимаю, что это может доказать…” Такер парировал: “Это докажет то, кто действительно потомок Авраама и кто имеет право жить здесь”. Хакаби спросил: “Мы должны делать это по всему миру?” Такер сказал: “Это - единственная страна в мире, которая, по Вашим словам, имеет это соглашение с Господом. По вашей версии, этот народ имеет моральное и легальное право на эту страну”. Хакаби ответил: “А что с людьми, которые приняли иудаизм? Они имеют право на репатриацию согласно Закону о Возвращении”.

После интервью Хакаби прокомментировал: "Такер, вероятно, не хотел, чтобы я отвечал на некоторые странные вопросы, которые он задал, но я все равно ответил и на это".