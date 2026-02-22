Если вы просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть снова, то это может раздражать и делать вас недоспавшими. Согласно исследованию, примерно каждый третий человек просыпается посреди ночи три раза в неделю или чаще. Однако врач Амир Хан поделился советами, которые помогут вам заснуть ночью, передает Unilad.

"Друзья, я поделился роликом о том, почему люди просыпаются в 3 часа ночи, и сотни тысяч людей его посмотрели, но многие спросили: "А что делать, когда просыпаешься в 3 часа ночи? Как снова заснуть?". Давайте поговорим о технике, которая называется когнитивная перетасовка. Вы знаете, что я много говорил о пользе сна для здоровья", — отметил врач в своем видео в соцсети Instagram.

По словам Хана, суть когнитивной перетасовки заключается в том, чтобы прервать бурную деятельность ума, вместо этого перемешать мысли, пригласив мозг перейти в режим сна и заверив его в том, что спать безопасно.

Как работает когнитивная перетасовка?

Врач советует сначала придумать случайное слово, а затем сосредоточиться на первой его букве. После этого нужно составить список слов, начинающихся с этой буквы.

"Просматривая список, вы должны представить каждую фразу, а затем перейти ко второй букве выбранного слова и повторить эти шаги. Продолжая с каждой буквой выбранного слова, вы быстро заснете", — объяснил Хан.