Что поможет снова заснуть, если вы проснулись посреди ночи: интересная методика

Люблю!
Дата публикации: 22.02.2026
1001sovet
Изображение к статье: Что поможет снова заснуть, если вы проснулись посреди ночи: интересная методика

Если вы просыпаетесь посреди ночи и не можете заснуть снова, то это может раздражать и делать вас недоспавшими. Согласно исследованию, примерно каждый третий человек просыпается посреди ночи три раза в неделю или чаще. Однако врач Амир Хан поделился советами, которые помогут вам заснуть ночью, передает Unilad.

"Друзья, я поделился роликом о том, почему люди просыпаются в 3 часа ночи, и сотни тысяч людей его посмотрели, но многие спросили: "А что делать, когда просыпаешься в 3 часа ночи? Как снова заснуть?". Давайте поговорим о технике, которая называется когнитивная перетасовка. Вы знаете, что я много говорил о пользе сна для здоровья", — отметил врач в своем видео в соцсети Instagram.

По словам Хана, суть когнитивной перетасовки заключается в том, чтобы прервать бурную деятельность ума, вместо этого перемешать мысли, пригласив мозг перейти в режим сна и заверив его в том, что спать безопасно.

Как работает когнитивная перетасовка?

Врач советует сначала придумать случайное слово, а затем сосредоточиться на первой его букве. После этого нужно составить список слов, начинающихся с этой буквы.

"Просматривая список, вы должны представить каждую фразу, а затем перейти ко второй букве выбранного слова и повторить эти шаги. Продолжая с каждой буквой выбранного слова, вы быстро заснете", — объяснил Хан.

#врач #сон #советы #бессонница #техника #мозг #сонливость #здоровье
Видео