"Я своих родителей поставил перед фактом один раз и навсегда".

Алла Пугачева и Филип Киркоров, которого Примадонна называла «последним мужем», развелись после 10 лет брака. Артистка, впоследствии связавшая свою судьбу с комиком и телеведущим Максимом Галкиным (признан в России иноагентом), теперь высказывается о своем бывшем супруге с нескрываем пренебрежением.

Что же касается поп-короля, то он, наоборот, не упускает возможности вспомнить о славных деньках. Похоже, отношения с Примадонной стали для Филиппа Киркорова главными в жизни. Так, артист поведал душещипательную историю о своем самом романтичном свидании с Аллой Пугачевой, которое состоялось в 1994 году – в День святого Валентина.

В то время артистка и ее тогда еще молодой возлюбленный переживали вынужденную разлуку из-за гастролей. К счастью, Киркорову удалось перекроить свой график, чтобы примчаться к музе, которая находилась в Германии.

«Так получилось, что совпал мой приезд с этим замечательным праздником. Весь город был в сердечках. Мы провели этот день и все остальное вместе. Это было очень красиво, романтично, незабываемо — больше такого дня у меня не было... Я это запомнил и до сих пор помню каждый час этого дня», — разоткровенничался музыкант в беседе с журналистами.

Ранее Филипп Бедросович поведал историю, ставшую полной неожиданностью для многих. Оказывается, отец музыканта, Бедрос Киркоров, невзлюбил Пугачеву с первого взгляда. Скорее всего, артиста смутил возраст невестки, которая также не испытывала симпатии к свекру.

«Я своих родителей поставил перед фактом один раз и навсегда. И все. Папе это не понравилось. Мама это приняла», — заключил исполнитель хита «Зайка моя».

В детстве Киркоров вместе с родителями посетил Вангу. Прорицательница сказала, что он станет тем, кто будет стоять на высокой горе с металлической палкой – символом будущего успеха. А когда его спросили, кто станет его женой, она ответила: «Первая женщина, которую вы увидите, когда вернетесь домой». Имя Аллы Пугачевой тогда прозвучало по телевизору.