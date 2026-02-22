Ваша кошка на 95,6% состоит из тигра. Способность метить территорию, царапаться, охотиться и играть с добычей она унаследовала от своих полосатых предков.

Кошки — единственные млекопитающие, которые не способны различать сладкий вкус.

Хотя кошки близорукие, их периферическое и ночное зрение значительно превосходит человеческое.

Кошки могут прыгать на расстояние, в шесть раз превышающее их длину.

Ключицы у кошек не соединяются с другими костями, так как они находятся в их плечевых мышцах.

У кошек 230 костей, в то время как у человека всего 206.

Если ваша кошка смотрит на вас с открытым ртом, это не признак безумия. У них есть дополнительный орган, который позволяет им улавливать ароматы из воздуха.

Кроме того, у кошек есть усы на тыльной стороне передних лап.

В коре головного мозга кошек содержится почти в два раза больше нейронов, чем у собак.

У кошек самые крупные глаза по сравнению с размером головы среди всех млекопитающих.

Хвост служит кошкам для поддержания равновесия.

Усы у кошек — это главный орган чувств, с помощью которого они определяют, смогут ли пролезть в узкие пространства. Поэтому усы обычно имеют такую же ширину, как и тело. Не пытайтесь подстригать кошачьи усы!

Некоторые кошки умеют плавать.

У кошек 18 пальцев, но существуют и «полидактильные» кошки с дополнительными пальцами.

Кошки обычно спят от 12 до 16 часов в сутки.

Кошки — сумеречные животные, поэтому именно ночью и рано утром они становятся особенно активными.

Кошки очень заботятся о своем туалете. Если у вас несколько кошек, обязательно организуйте отдельный лоток для каждой.

Кошачьи пометы могут иметь более одного отца благодаря суперфекундации. Когда самка производит несколько яйцеклеток и спаривается несколько раз, яйцеклетки могут быть оплодотворены разными самцами, и котята могут родиться в одном помете.