В Дании отреагировали на отправку в Гренландию судна США

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Дании отреагировали на отправку в Гренландию судна США
ФОТО: Unsplash

Дания оказалась не в курсе отправки США судна в Гренландию для заботы о местных.

Власти Дании оказались не в курсе отправки Соединенными Штатами Америки судна в Гренландию для заботы о местных жителях. Об этом пишут СМИ.

Датские издания со ссылкой на источники в правительстве страны, утверждают, что Копенгаген не был предупрежден о планах США направить к острову плавучий госпиталь.

«Датское правительство не в курсе каких-либо планов, согласно которым из США в Гренландию должен идти плавучий госпиталь (...) Нужды в особых мерах (...) нет», — отреагировали власти страны. О том что президент США собрался отправить медицинское судно к Гренландии, стало известно из его публикации в соцсети Truth Social. Он заявил, что помощь «уже в пути».

14 февраля Белый дом опубликовал валентинку с изображением Гренландии и призвал остров «определиться с отношениями». В той же публикации была валентинка с фотографией президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время похищения в начале января 2026 года.

#США #Дания #Венесуэла #соцсети #Гренландия #политика
