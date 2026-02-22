CBS: глава МИД Аракчи заявил, что Иран не откажется от ядерной программы.

Тегеран не откажется от ядерной программы — своего суверенного дела. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Обогащение — наше право, у нас есть полное право на мирную ядерную энергетику, включая обогащение. Как мы используем это право, касается только нас», — подчеркнул иранский дипломат.

По словам Аракчи, решение вопроса существования иранской мирной ядерной программы «может быть только дипломатическим».

«Мы доказали это в прошлом, и есть хороший шанс на взаимовыгодное дипломатическое решение», — добавил он.