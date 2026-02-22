Заместитель командира дивизии многонациональных сил НАТО, бригадный генерал Илмарс Атис Леиньш в интервью ТВ-24 прокомментировал желание отдельных стран НАТО заполучить ядерное оружие.

Генерал напомнил, что само НАТО - это ядерный оборонный альянс. "У Великобритании и Франции ядерные подводные лодки, у США весь возможный набор ядерных арсеналов. К примеру, у Бельгии и Германии есть самолеты, способные нести ядерное оружие", - пояснил генерал.