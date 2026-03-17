После эвакуации экипажа с атакованного БПЛА газовоза "Арктик Метагаз" судно дрейфует в Средиземном море. Италия, Франция и еще семь стран направили Еврокомиссии предупреждение о возможной экологической катастрофе.

Италия, Франция и семь других стран направили Еврокомиссии письмо с предупреждением, что дрейфующий в Средиземном море без экипажа газовоз "Арктик Метагаз" может представлять собой серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности на море, и призывом к оперативным действиям. Об этом пишет агентство Reuters вечером в понедельник, 16 марта, сообщает DW.

"Плачевное состояние судна в сочетании с природой его специфического груза создает непосредственную и серьезную угрозу крупной экологической катастрофы в самом сердце морской акватории Евросоюза", - цитирует агентство вышеназванный документ.

В тот же день принять меры для предотвращения экологиченской катасрофы из-за дрейфующего в Средиземном море газовоза "Арктик Метагаз" призвала также Россия.

"Применимые к нынешней ситуации международно-правовые нормы предполагают ответственность прибрежных стран (так называемых затронутых государств) за разрешение ситуации с дрейфующим судном и предотвращение экологической катастрофы. Дальнейшая вовлеченность в процесс судовладельца и России как государства флага будет зависеть от конкретных обстоятельств", - говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обнародованном на сайте министерства.

Атака на газовоз "Арктик Метагаз"

По данным министерства транспорта РФ, 3 марта судно "Арктик Метагаз", следовавшее из Мурманска "с грузом, оформленным по всем международным правилам", подверглось нападению в непосредственной близости от территориальных вод Мальты.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале министерства, утверждалось, что нападение было совершено с побережья Ливии украинскими безэкипажными катерами.

"Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены", - указывалось далее.

Повреждения газовоза "Арктик Метагаз"

Как следует из пресс-релиза МИД РФ от 16 марта, к моменту, когда экипаж покинул судно, "в бункерных танках оставалось топливо (450 мт тяжелого и 250 мт дизельного топлива), а также значительное количество природного газа". Сейчас судно находится в свободном дрейфе в Средиземном море, имея серьезные повреждения, на нем наблюдаются локальные очаги пожара.

По данным российской стороны, судовладелец отслеживает местоположение танкера, а уполномоченные органы РФ находятся в контакте с судовладельцем и иностранными компетентными властями.

Между тем мальтийские власти на протяжении нескольких дней предупреждают, что дрейфующий газовоз может представлять опасность для других судов. Как передает итальянское информагентство ANSA, поблизости от газовоза находятся суда ВМС Италии: буксир и специальный корабль с оборудованием для устранения загрязнений, наносящих ущерб окружающей среде. Правительство Италии внимательно следит за ситуацией вокруг поврежденного газовоза.

О газовозе "Арктик Метагаз"

Судно "Арктик Метагаз" - одно из примерно десяти газовозов, используемых для транспортировки находящегося под санкциями СПГ с российского терминала "Арктик СПГ-2" в порт Бэйхай на южном побережье Китая. С 2024 года корабль находится под санкциями США и Великобритании, введенными из-за войны РФ против Украины. В ЕС его считают частью так называемого "теневого флота" РФ.