Современные реалии порой вынуждают партнеров находиться далеко друг от друга, будь то работа, учеба или жизненные обстоятельства. Но отношения на расстоянии — это не повод отказываться от удовольствия и страсти.

Если вы живете рядом с партнером или вместе с ним, вы можете заниматься сексом хоть каждый день (хотя мало у кого действительно есть столько свободного времени, однако возможность всегда есть). Но если вы встречаетесь на расстоянии, у вас появляется гораздо больше времени на то, чтобы поговорить об этом, пофантазировать, вспомнить, как вам было хорошо в прошлый раз, и запланировать следующую приятную встречу. Предвкушение становится прелюдией.

Но помните, что поддержание сексуальной связи на расстоянии — это не только романтично и необходимо для отношений, но и полезно для здоровья. Это состояние взаимного ожидания, игры воображения и фантазии положительно влияет на организм. Когда вы думаете о сексе, мозг выделяет гормоны счастья — серотонин и окситоцин. Эти вещества снижают уровень кортизола («гормона стресса»), способствуют улучшению сна, укреплению иммунитета и повышению самооценки.

Итак, как наладить свою сексуальную жизнь, если ваш любимый человек находится далеко:

Открытость и честность — основа доверия

Общение играет ключевую роль в любых отношениях, особенно когда партнеры находятся далеко друг от друга. Важно откровенно рассказывать партнеру о своих эмоциях, желаниях и ожиданиях. Если возникают сомнения или проблемы, не стесняйтесь поделиться ими. Честность укрепляет доверие и помогает решить возможные конфликты до их возникновения. Потребности в близости у всех разные. Кому-то достаточно еженедельных разговоров по телефону. Другим может требоваться более частое общение или совсем другой формат.

Если заранее договориться о том, как часто вы хотите интимной близости и в каком формате она должна происходить, у вас с партнером появится план действий. Например, для одной пары, живущей на расстоянии, интимная близость может заключаться в еженедельных видеозвонках, во время которых они готовят одно и то же блюдо, а для другой — в двух пикантных телефонных разговорах в неделю.

Создавайте моменты виртуальной близости

Благодаря современным технологиям вы можете почувствовать себя ближе друг другу, даже находясь на разных континентах. Используйте видеосвязь, отправляйте голосовые сообщения, делайте сюрпризы в виде неожиданных подарков или приятных мелочей. Обменивайтесь приятными воспоминаниями, создавайте общую коллекцию фотографий или видеозаписей.

Практический совет: Организуйте совместный просмотр фильма или сериала онлайн. Вы можете синхронизироваться, выбрав одно и то же время, создать уютную обстановку дома и насладиться любимыми фильмами вместе, пусть и виртуально.

Регулярные свидания

Виртуальные свидания помогут вам ощущать физическую близость, даже если расстояние велико. Подготовьтесь к такому вечеру вместе: приготовьте или купите одинаковые блюда, выберите красивую одежду, поставьте любимые композиции музыки. Общаясь таким образом, вы почувствуете, будто находитесь рядом.

Практический совет: Запланируйте специальную программу на вечер: обсудите предстоящий фильм, придумайте меню ужина и создайте особую атмосферу, используя свечи, расслабляющую музыку.

Не притворяйтесь

Не думайте, что секс по телефону должен быть похож на профессионально срежиссированную сцену. Это реальная жизнь, и ваш секс на расстоянии должен быть настоящим. Говорите о том, что думаете и чувствуете, чего хотите. Делайте паузы. И не переживайте из-за того, что можете сказать что-то «не то». Вы с человеком, который любит вас так же сильно, как и вы его, так что доверьтесь этой связи.

Будьте открыты новому опыту

Никто не застрахован от того, что секс может наскучить, а на расстоянии, еще и с нестабильным интернетом, все это превращается в непростую задачу. Чтобы сохранить интерес и страсть, нужно разнообразие. Например, попробовать использовать секс-игрушки. Обсудите с партнером, как можно добавить «перчинки» в вашу виртуальную интимную жизнь.

Ожидание сближения

Любовь расцветает сильнее, когда ее ждут. Стремитесь чаще видеться лично, если это возможно. Встречи становятся праздником, укрепляющим вашу связь.