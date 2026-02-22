Треть добровольцев и примерно половина призванных в обязательном порядке отсеиваются по состоянию здоровья, сообщил телеканал ЛТВ.

С июля 2023 года в Латвии введен обязательный призыв – так называемая Служба государственной обороны (СГО). Сейчас проходит отбор на июльский призыв, который станет крупнейшим на сегодняшний день — полторы тысячи человек, а с 2028 года ежегодно службу должны будут начинать четыре тысячи молодых людей.

В июльский призыв 2025 года заявление на службу подали 783 добровольца. Однако службу в итоге начали лишь 566 (72%).

Из 800 призванных в принудительном порядке службу начали всего 176 (22%) — здесь учитываются отсеянные не только по здоровью, но и по другим причинам.

Во время службы по состоянию здоровья увольняют до 5% молодых людей.

Таких не берут в солдаты

Среди причин отказа чаще всего назывались недостаточный вес, плохое зрение, а также тревожные расстройства и приём антидепрессантов в прошлом.

По словам советника Министерства обороны ЛР по вопросам медицинского обеспечения Бируты Клейн, выявляются неврологические расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, проблемы полости рта и зубов.

Среди тех, кому немного не хватило до годности (категория 4C), распределение причин отказа по здоровью было следующим:

35% — невротические, стрессовые и соматоформные расстройства ((боли, слабость, нарушения работы органов);

23% — эндокринные, пищевые и обменные заболевания;

15% — заболевания верхних дыхательных путей;

14% — астма и болезни легких, вызванные курением;

13% — нарушения зрения.

«По сути, в 18 лет мы получаем такого молодого человека, каким он сформировался в обществе и с тем состоянием здоровья, которое у него есть», — отметила Бирута Клейн.

Центр профилактики: здоровье молодёжи ухудшается

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, состояние здоровья молодёжи продолжает ухудшаться. Почти 30% детей регулярно испытывают боли в спине и головные боли, распространены раздражительность и бессонница.

При этом рождаемость снижается, а план предусматривает ежегодный призыв 4 тысяч человек уже через два года. Показатели демографии и здоровья показывают, что задача будет непростой. Тем не менее критерии годности для службы в армии менять пока не планируется.

«Единственное, что мы можем изменить, — это подумать, какие механизмы можно внедрить до достижения совершеннолетия через медучреждения, чтобы выявлять определённые индикаторы ещё до того, как человек попадает к нам», — отметил директор департамента СГО Кристер Граузе.