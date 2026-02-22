Baltijas balss logotype
Возникли проблемы с комплектацией армии Латвии: каждый второй призывник – больной

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Возникли проблемы с комплектацией армии Латвии: каждый второй призывник – больной
ФОТО: Unsplash.com

Треть добровольцев и примерно половина призванных в обязательном порядке отсеиваются по состоянию здоровья, сообщил телеканал ЛТВ.

С июля 2023 года в Латвии введен обязательный призыв – так называемая Служба государственной обороны (СГО). Сейчас проходит отбор на июльский призыв, который станет крупнейшим на сегодняшний день — полторы тысячи человек, а с 2028 года ежегодно службу должны будут начинать четыре тысячи молодых людей.

В июльский призыв 2025 года заявление на службу подали 783 добровольца. Однако службу в итоге начали лишь 566 (72%).

Из 800 призванных в принудительном порядке службу начали всего 176 (22%) — здесь учитываются отсеянные не только по здоровью, но и по другим причинам.

Во время службы по состоянию здоровья увольняют до 5% молодых людей.

Таких не берут в солдаты

Среди причин отказа чаще всего назывались недостаточный вес, плохое зрение, а также тревожные расстройства и приём антидепрессантов в прошлом.

По словам советника Министерства обороны ЛР по вопросам медицинского обеспечения Бируты Клейн, выявляются неврологические расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, проблемы полости рта и зубов.

Среди тех, кому немного не хватило до годности (категория 4C), распределение причин отказа по здоровью было следующим:

35% — невротические, стрессовые и соматоформные расстройства ((боли, слабость, нарушения работы органов);

23% — эндокринные, пищевые и обменные заболевания;

15% — заболевания верхних дыхательных путей;

14% — астма и болезни легких, вызванные курением;

13% — нарушения зрения.

«По сути, в 18 лет мы получаем такого молодого человека, каким он сформировался в обществе и с тем состоянием здоровья, которое у него есть», — отметила Бирута Клейн.

Центр профилактики: здоровье молодёжи ухудшается

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, состояние здоровья молодёжи продолжает ухудшаться. Почти 30% детей регулярно испытывают боли в спине и головные боли, распространены раздражительность и бессонница.

При этом рождаемость снижается, а план предусматривает ежегодный призыв 4 тысяч человек уже через два года. Показатели демографии и здоровья показывают, что задача будет непростой. Тем не менее критерии годности для службы в армии менять пока не планируется.

«Единственное, что мы можем изменить, — это подумать, какие механизмы можно внедрить до достижения совершеннолетия через медучреждения, чтобы выявлять определённые индикаторы ещё до того, как человек попадает к нам», — отметил директор департамента СГО Кристер Граузе.

#здравоохранение #медицина #Латвия #молодежь #демография #профилактика #оборона #призыв #здоровье #армия
(14)
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    вот потом такие больные идут в депутаты )

    18
    2
  • П
    Процион
    23-го февраля

    А среди детёнышей депутатов, министров, чиновников и прочих деятелей общественного сектора (которые кормятся из госбюджета) вообще нет пригодных к военной службе.

    40
    1
  • 23-го февраля

    Болям в спине удивляться, извините, не приходится - начиная с детского сада дети неправильно сидят. Высота стола и стула - не подходит, ноги ребенка не достают до пола, а у высоких детей наоборот - им стол слишком низко. В школе, по крайней мере моего ребенка, парты стряли к доске боком! И дети должны были так силет на уроке! Посидите боком пару часов, да еше за партрй неподходящей по росту.
    И дело не только в том, что армия недополучит солдат. Дело еще и в том, что ребенок на всю жизнь получит больную спину. Но что интересует комиссию при проверкеучебных заведений? Правильно, только знание языка!

    44
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    23-го февраля

    Типичные статьи появляются каждой год ,и скорей это не новость а констатация факта распущенности и физической немощности.

    35
    6
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    23-го февраля

    Больных много спору нету, но если копнуть серьёзно и провести хорошую мед комиссию (как при моём призыве проверяли) а это на секундочку 2002 год бы, то я больше чем уверен, приличная часть этих больных, не такими уж и больными окажутся! Среди действительно непригодных к строевой службе, по состоянию здоровья, приличная часть просто боятся и покупают левые справки, так как медкомиссия сейчас не такая как 20-30 лет назад была. И косить раньше позорно было. И дело не в том что не хотят за Латвию идти, а именно боятся службы! Так как поколение 2000х дрыщавое в Латвии, либо ботаники либо трусы как таковые, выдающие свою трусость за спокойствие или пацифизм. Лучше в доту поиграть и на порнуху дро... ть, чем мужиком. Можете меня дерьмом закидывать, но я по-любому при своём мнении останусь.

    70
    20
  • MiU
    Made in USSR
    Иннокентий Сидоров
    23-го февраля

    А я бы не был таким уверенным. Помню свою "школьную молодость". Два урока "физры" кажную неделю. Пока на улице тепло - это стадионные занятия. Зимой - зал. В зале - любые гимнастические снаряды. Филонить не давали. Через козла прыгали все. Даже девчонки. Перекладина - также для всех. Подъём-переворот делали все, даже "пухляки". Вис на прямом хвате - 20 секунд минимум. К концу второй четверти (эта четверть была только "зальной"), все держали этотр минимум. Махи на брусьях - также для всех. Кто-то делал всё с лёгкостью, кому-то тяженько было. Но - главное освоить технику, сила - это второе. Третья четверть - лыжная. Как минимум (по кр. мере у нас) 5-6-7 занятий был лыжный кросс. Специально для этого сдваивали уроки физры. В школах без бассейна организовывались выездные уроки плаванья. В моей школке бассейнов было два - лягушатник (1-2 класс) и 25-ти метровый. Помимо двух уроков физзы, один раз в неделю было плавание. В третьем классе начинался большой бассейн. К пятому классу норму "серебряного значка ГТО" - сдавали все. Это 50 метров без учёта времени. Ну, а всобожное от школки время: футбол/хоккей во дворе (в зависимости от сезона). Родаки заливали каток, который подливади всю зиму. И что в итоге? В итоге к 18-ти годам любой из школьников мог нормально играть в футбол и боль-мень в хоккей, все умели плавать и ходить на лыжах, все умели кататься на коньках. У всех пацанов были дома клюшки/шайбы/коньки. Прбежать километр сходу без тренировки за 3,5 минут - да лёгко. И так далее. А что сейчас? Сейчас во многих школах (особенно частных) спортивного зала нет в принципе. Плаванью не учат, перекладин/брусьев/козлов - люди в глаза не видели. Ногой по мячу ударить не могут, клюшек в руках не держали. Купаться в Юрмале, это для них - зайти в воду по колено. Плавать не умеет 3/4 пацанов. Лишний вес - у каждого третьего. Так, что то, что здоровья у "среднего латвийского пацана" нет в принципе - я согласен. А что вы хотели? Ученикам 11-12-х классов можно покупать алкоголь. Вот и имеем то, что имеем.

    30
    2
  • А
    Андрей
    23-го февраля

    Но кому-то, физически мало пригодному (не сдаст нормы ГТО), всё же удаётся пробраться в самое "сердце" армии. Вот, некто PR-майор Слайдиньш, не смотря на свои 100+ кг не только попал, но и дослужился до майора и даже "в телевизор" попадает несколько раз в год. И хотя впору удивиться словами Карлсона: "Как? Такой большой дядька залез в такую маленькую коробочку?", но это - факт. Так что, если очень хочется, то - можно!

    78
    4
  • bt
    bory tschist
    22-го февраля

    _ пока живы закончившие советские мединституты, "врачи" нечистые на свою поганую лапу, до тех пор – yкомплектованной армии Латвии не видать! p.s. остаётся один выход – россиян и белорусов зачислить в заградотряд (пополнить моё слово – сколько вдруг "внезапно" объявится ... "добровольцев"

    8
    74
  • JL
    Janina LV
    22-го февраля

    Раньше в армию брали всех подряд, теперь - только тех, кто чудом уцелел. Правительство готовится к войне, но молодёжь - к освобождению по состоянию здоровья.

    36
    7
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Janina LV
    23-го февраля

    Это когда всех подряд брали? Я в 2002м служил, уже не брали всех подряд, много в военкомате на (Gospitaļu 55) уже тогда отсеивали.

    16
    2
  • JL
    Janina LV
    Janina LV
    23-го февраля

    Из 800 принудительно призванных службу начали всего 176. О чем еще можно рассуждать? Сколько было желающих в 20 лет обратно?

    9
    1
  • MiU
    Made in USSR
    22-го февраля

    Ну, что? Пора начинать призывать в армию Латвии украинских "беженцев", индусов-студентов и всяких прочих пакистанцев-доставщиков.

    69
    6
  • bt
    bory tschist
    Made in USSR
    22-го февраля

    _с бóльшей охóтой, выкопал бы oкóп для тебя – заделанного в результате несчастного случая ... в фашистском совкé

    3
    67
  • MiU
    Made in USSR
    Made in USSR
    23-го февраля

    Для bory tschist ("...заделанного в результате несчастного случая ... в фашистском совкé") Ой, я понимаю, что самокритика - вещь пллезная, но не до такой же степени. Ну ты сам же писал, как дошкольником проживал с папой в рижской гостинице Темпо в начале 50-х, пока мама "была на сессии в ЛУ". Так кто из нас первее стал жертвой тобой ненавидимого Совка? Ты ж у нас такой же urla (уроженец Латвиийской ССР). Скучно, небось, жить-то в кибуце? Вот и память отшибает, дв?

    50
    4
Читать все комментарии

