Стало известно о секретном соглашении между Россией и Ираном

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно о секретном соглашении между Россией и Ираном
ФОТО: Global Look Press

FT: Россия и Иран заключили секретное соглашение о поставках переносных ЗРК.

Иран заключил с Россией секретное соглашение о поставках переносных зенитных ракетных комплексов, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на российские документы и несколько источников.

По информации издания, сумма сделки составляет 500 миллионов долларов. Договор подписали «Рособоронэкспорт» — российский государственный поставщик вооружений, делегация Минобороны России и представители Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана (МОДАФЛ).

Соглашение обязывает Россию поставить 500 переносных пусковых установок «Верба» и 2500 ракет «9М336» в течение трех лет. Поставки пройдут в три этапа с 2027 по 2029 год.

Ранее Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. По данным WSJ, Иран в ходе обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить его часть за границу.

#Иран #дипломатия #Россия #политика
  bt
    bory tschist
    22-го февраля

    ... непонятно, но кому-то ещё не смешно, что – как правило, обо всём узнают первыми во Bсём Mире – "величайшие корреспонденты-мыслители" из давно уже протухшего каналa "вв"

