Вспыхнули новые антиправительственные протесты в Иране 1 395

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вспыхнули новые антиправительственные протесты в Иране
ФОТО: Global Look Press

FT: в Иране студенты вышли на новые антиправительственные протесты. Глава Министерства финансов США Скотт Бессент признался в провоцировании массовых протестов в Иране.

В Иране начались новые антиправительственные протесты. Как передает британское издание Financial Times, в первый день нового учебного семестра студенты нескольких университетов на территориях кампусов устроили столкновения с проправительственными группами.

В протестах приняли участие студенты престижных технологических вузов имени Амира Кабира и имени Шарифа, расположенных в центральном и западном Тегеране. Все учащиеся скандировали лозунги против иранских властей и высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

В материале также уточняется, что все протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях Ирана с Соединенными Штатами Америки (США).

Затяжные протесты начались в Иране в декабре 2025 года на фоне девальвации местной валюты — иранского риала. В протестах погибли около двух тысяч человек.

Ранее глава Министерства финансов Америки Скотт Бессент признался в провоцировании массовых протестов в Иране.

#Иран #США #протесты #студенты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
