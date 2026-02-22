Baltijas balss logotype
США сделают «сюрприз» России на 23 февраля? Названы новые сроки удара по Ирану 0 1588

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США сделают «сюрприз» России на 23 февраля? Названы новые сроки удара по Ирану
ФОТО: Global Look Press

Bild: США могут нанести удар по Ирану 23 или 24 февраля. Ранее Иран провел военные учения с Россией на фоне угроз Трампа.

Соединенные Штаты Америки (США) могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля. Об этом сообщает газета Bild.

«Бывший агент ЦРУ и информатор Джон Кириаку утверждает, что американское правительство тем временем якобы приняло решение о военном ударе.<…> Источник в Белом доме сообщил ему, что нападение может последовать в понедельник или во вторник», — сказано в публикации.

Кириаку отметил, что в администрации президента США за атаку на Иран выступают, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против высказались вице-президент Джей Ди Вэнс и директор национальной разведки Тулси Габбард.

Напомним, накануне Иран провел военно-морские учения с Россией в Оманском заливе и Индийском океане.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность ликвидации отдельных лиц в рамках атаки на Иран. Однако не раскрывалось, какие именно лица могут стать целью ударов и как американские военные могут попытаться осуществить смену режима без задействования крупных наземных сил. Агентство Reuters со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщило, что планирование возможной атаки находится на продвинутой стадии.

#Иран #США #разведка #геополитика #угрозы #Россия #политика
