Иран провел военные учения с Россией на фоне угроз Трампа

В мире
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран провел военные учения с Россией на фоне угроз Трампа
ФОТО: Global Look Press

Иран провел военно-морские учения с РФ в Оманском заливе и Индийском океане.

Иран в четверг, 19 февраля, провел совместные военно-морские учения с Россией учения в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Об этом сообщает издание The Hill.

«Российские моряки провели учения с иранскими силами в Оманском заливе и Индийском океане с целью "улучшения оперативной координации, а также обмена военным опытом"», — сказано в сообщении.

По словам контр-адмирала Военно-морских сил (ВМС) Ирана Хассана Магсудлу, учения были направлены на укрепление безопасности и развитие устойчивого морского взаимодействия между странами.

Также уточняется, что перед началом совместных маневров с российской стороной Иран провел отдельные учения, в ходе которых были осуществлены пуски пяти ракет в направлении Ормузского пролива.

#Иран #безопасность #Россия #политика
Видео