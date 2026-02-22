Прошло почти четыре года войны, однако их оказалось недостаточно, чтобы власти Латвии определились, каким образом уехавшие от войны украинцы видятся в будущем государства, сообщает телеканал ЛТВ.

В начале 2022 года Анастасия шестой год изучала медицину в Запорожье. В мае того года должны были состояться выпускные экзамены, затем — стажировка там же или в Киеве. Однако вторжение России в Украину разрушило привычный порядок жизни. В поисках безопасного убежища она с семьёй отправилась на запад Украины. Проведя там два месяца, она поняла, что жизнь не может оставаться в подвешенном состоянии. Она вложила последние деньги в переквалификацию и прошла курсы в сфере IT.

«Я окончила курсы и начала подавать заявки на работу — фактически куда угодно. Просто начала рассылать своё резюме через LinkedIn. И одна латвийская компания сказала, что готова принять меня на работу, если я смогу переехать жить в Латвию», — рассказала она.

Женщина переехала в Латвию, получила временный вид на жительство, начала работать, учить латышский язык и интегрироваться в местное общество. Временный вид на жительство ей выдали на основании предоставленной временной защиты — это особый статус международной защиты, который даёт украинцам право жить, работать и учиться в Латвии.

Поскольку в следующем году исполнится пять лет с тех пор, как Анастасия живёт в Латвии, она начала интересоваться возможностью получить постоянный вид на жительство. И обнаружила, что это может оказаться не так просто.

Новый законопроект об иммиграции

Чтобы получить постоянный вид на жительство, необходимо выполнить ряд условий, в том числе непрерывно проживать в Латвии не менее пяти лет. Хотя по сути эти пять лет у неё исполнятся в следующем году, согласно новому законопроекту об иммиграции, который сейчас рассматривает Сейм, этот срок может не засчитываться. Постоянный вид на жительство не будет предоставляться, если иностранцу в Латвии была предоставлена временная защита.

«Я уже построила здесь свою жизнь — у меня есть друзья. Есть партнёр, мы, как любая пара, строим планы на будущее. И я действительно не хочу, чтобы эта жизнь закончилась, потому что она мне искренне нравится. Мне нравятся люди. Мне нравится моё сообщество здесь», — говорит украинка.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис, в ведомстве которого был разработан законопроект, обещает найти решение в этом году. По его словам, вид на жительство — это, по сути, промежуточный этап интеграции, а следующий шаг — натурализация. Те, кто действительно чувствует принадлежность к Латвии и работает здесь, смогут найти способ остаться и интегрироваться более тесно.

Неопределённость будущего

По данным Управления по делам гражданства и миграции, сейчас в Латвии около 31 тысячи украинцев со статусом временной защиты. Этот статус неоднократно продлевался и в настоящее время действует до марта 2027 года.

Однако продление происходит на определённый срок, и каждый раз люди не знают до последнего момента, будет ли разрешение продлено и на каких условиях.

Если продления не будет — нужно ли возвращаться домой? Есть ли возможность получить другой тип документа? Такая неопределённость вызывает тревогу, отмечают представители общественных организаций.

Vai jūs runājat latviski?

Исследование «Providus» 2024 года показало, что многие украинцы в Латвии работают на менее квалифицированных должностях, чем в Украине, и их уровень жизни снизился — главным образом из-за языкового барьера. Если человек воспринимает своё пребывание как временное, мотивация учить язык ниже. Если же он планирует будущее здесь — мотивация возрастает.

С этого года требования ужесточились: в течение двух лет после получения временной защиты украинцы должны выучить латышский язык минимум до уровня A2, чтобы иметь право работать. Курсы языка и культурной ориентации ежегодно планируются заново, что создаёт перерывы в обучении.

С этого года после завершения курсов необходимо обязательно сдать языковой экзамен. В случае неудачи повторная сдача будет за счёт самого человека. Поддержка постепенно сокращается, поскольку большинство украинцев живут в Латвии уже четвёртый год.

Ещё один важный аспект долгосрочной интеграции — включение детей в латвийскую систему образования. Исследования показывают, что в этой сфере также отсутствует чёткий долгосрочный план, и многое зависит от инициативы конкретных школ, ресурсов и участия самоуправлений.