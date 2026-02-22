Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Попросят с вещами на выход или разрешат остаться? Судьбы украинцев в Латвии находятся в подвешенном состоянии 18 9722

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Попросят с вещами на выход или разрешат остаться? Судьбы украинцев в Латвии находятся в подвешенном состоянии
ФОТО: bb.lv

Прошло почти четыре года войны, однако их оказалось недостаточно, чтобы власти Латвии определились, каким образом уехавшие от войны украинцы видятся в будущем государства, сообщает телеканал ЛТВ.

В начале 2022 года Анастасия шестой год изучала медицину в Запорожье. В мае того года должны были состояться выпускные экзамены, затем — стажировка там же или в Киеве. Однако вторжение России в Украину разрушило привычный порядок жизни. В поисках безопасного убежища она с семьёй отправилась на запад Украины. Проведя там два месяца, она поняла, что жизнь не может оставаться в подвешенном состоянии. Она вложила последние деньги в переквалификацию и прошла курсы в сфере IT.

«Я окончила курсы и начала подавать заявки на работу — фактически куда угодно. Просто начала рассылать своё резюме через LinkedIn. И одна латвийская компания сказала, что готова принять меня на работу, если я смогу переехать жить в Латвию», — рассказала она.

Женщина переехала в Латвию, получила временный вид на жительство, начала работать, учить латышский язык и интегрироваться в местное общество. Временный вид на жительство ей выдали на основании предоставленной временной защиты — это особый статус международной защиты, который даёт украинцам право жить, работать и учиться в Латвии.

Поскольку в следующем году исполнится пять лет с тех пор, как Анастасия живёт в Латвии, она начала интересоваться возможностью получить постоянный вид на жительство. И обнаружила, что это может оказаться не так просто.

Новый законопроект об иммиграции

Чтобы получить постоянный вид на жительство, необходимо выполнить ряд условий, в том числе непрерывно проживать в Латвии не менее пяти лет. Хотя по сути эти пять лет у неё исполнятся в следующем году, согласно новому законопроекту об иммиграции, который сейчас рассматривает Сейм, этот срок может не засчитываться. Постоянный вид на жительство не будет предоставляться, если иностранцу в Латвии была предоставлена временная защита.

«Я уже построила здесь свою жизнь — у меня есть друзья. Есть партнёр, мы, как любая пара, строим планы на будущее. И я действительно не хочу, чтобы эта жизнь закончилась, потому что она мне искренне нравится. Мне нравятся люди. Мне нравится моё сообщество здесь», — говорит украинка.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис, в ведомстве которого был разработан законопроект, обещает найти решение в этом году. По его словам, вид на жительство — это, по сути, промежуточный этап интеграции, а следующий шаг — натурализация. Те, кто действительно чувствует принадлежность к Латвии и работает здесь, смогут найти способ остаться и интегрироваться более тесно.

Неопределённость будущего

По данным Управления по делам гражданства и миграции, сейчас в Латвии около 31 тысячи украинцев со статусом временной защиты. Этот статус неоднократно продлевался и в настоящее время действует до марта 2027 года.

Однако продление происходит на определённый срок, и каждый раз люди не знают до последнего момента, будет ли разрешение продлено и на каких условиях.

Если продления не будет — нужно ли возвращаться домой? Есть ли возможность получить другой тип документа? Такая неопределённость вызывает тревогу, отмечают представители общественных организаций.

Vai jūs runājat latviski?

Исследование «Providus» 2024 года показало, что многие украинцы в Латвии работают на менее квалифицированных должностях, чем в Украине, и их уровень жизни снизился — главным образом из-за языкового барьера. Если человек воспринимает своё пребывание как временное, мотивация учить язык ниже. Если же он планирует будущее здесь — мотивация возрастает.

С этого года требования ужесточились: в течение двух лет после получения временной защиты украинцы должны выучить латышский язык минимум до уровня A2, чтобы иметь право работать. Курсы языка и культурной ориентации ежегодно планируются заново, что создаёт перерывы в обучении.

С этого года после завершения курсов необходимо обязательно сдать языковой экзамен. В случае неудачи повторная сдача будет за счёт самого человека. Поддержка постепенно сокращается, поскольку большинство украинцев живут в Латвии уже четвёртый год.

Ещё один важный аспект долгосрочной интеграции — включение детей в латвийскую систему образования. Исследования показывают, что в этой сфере также отсутствует чёткий долгосрочный план, и многое зависит от инициативы конкретных школ, ресурсов и участия самоуправлений.

Читайте нас также:
#образование #Латвия #миграция #интеграция #натурализация #украинцы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
20
7
1
0
0
0

Оставить комментарий

(18)
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    Анастасия: если у тебя есть партнер , "с планами на будущее"" - то выход прост- брак ))) Но обычно вторых любимых половинок партнерами не называют.Ну или называют в случае если это бизнес партнер, и партнер по мягких горизонтальным местам -поротнёр. Если ты сама ищешь возможность продления вида на жительство, стало быть планов у вас нет )) Если есть общие планы- все делается четко и оперативно )))

    10
    1
  • Д
    Добрый
    23-го февраля

    010725.Если тебе,кажется,что кто-то корчит рожи-перекрестись,а лучше обратись к психиатру.Если ты считаешь Латвию химерой,то тебе в Латвии не место.Уважай страну,в которой ты проживаешь.Ты сам подтверждаешь своими комментариями ,что ты являешься рашистским ждуном

    1
    23
  • 010725
    010725
    Добрый
    23-го февраля

    Так я со всем уважением и написал - государство Латвийская республика должно оформить права собственности на ту часть территории Российской империи, которую сейчас занимает. Лучше всего по дрговору купли - продажи. Можно не оформлять, но тогда следует вернуть недвижимое имущество государству Российская федерация, как правопреемнику Российской империи. Вроде всё просто.

    3
    1
  • 010725
    010725
    Добрый
    23-го февраля

    Да, что еще полумал: как начнете платить, старайтесь сначала больше чем 13 миллиардов в год выплачивать. Это сейчас латышей миллион и на каждого по 1300 евро в год вполне себе посильная сумма. Лет через пятьдесят останется 400 тысяч это уже по три тыщи на сознательного гражданина. И , это, не закладывайтесь на инфляцию, русские в этом плане ушлые - придумают какой эквивалент киловаттчаса , как единицу платежа - будете, в отсутвие электростанций, в шерстяных трусах по эбонитовым шестам елозить. Не солидно.

    2
    1
  • Д
    Добрый
    23-го февраля

    Внутреннюю угрозу для Латвии представляют не украинские беженцы,а рашистские ждуны,которых в Латвии немало

    15
    144
  • ТТ
    Тим Тим
    Добрый
    23-го февраля

    Ну, что салоед пора в окопы?

    84
    8
  • 010725
    010725
    Добрый
    23-го февраля

    Наибольшую угрозу Латвии представлят отсутствие прав собственности на занимаемые территории. То есть государство есть, а документов на землю нет. Потому народ и не рОдится и бежит при первой возможности, включая министров - депутатов. Представляется разумным объявить международную оферту по поиску предыдущего владельца и выкупу у него этих земель. В качестве доказательств от предыдущего владельца принимаются оригиналы международных договоров. Сумма выкупа - 10 годовых бюджетов королевства Швеция (как уплатила в свое время Россия). Сейчас это 1 триллион 300 миллиардов евро. Договориться о рассрочке на 100 лет. По 13 миллиардов евро в год, аккурат теперешний годовой бюджет. Средства на выплату брать из специального налога - "налога брывыбы - неаткарыбы", обычные граэдане платят обычную ставку, получающие зарплату из бюджета двойную, депутаты тройную, министры четверную. При неуплате налога из гражданства исключать, выдавать коричневый паспорт с квадратной печатью и возвращать уже уплаченный налог. Вот, как-то так.

    23
    2
  • Д
    Добрый
    Добрый
    23-го февраля

    Вот и рашистский ждун подтянулся.

    4
    57
  • Д
    Добрый
    Добрый
    23-го февраля

    Тимоха вместе с мимо проползающим-главные рашистские ждуны в Латвии. Запасись фталазолом,пригодится,когда рашистский дрон прилетит тебе в окно.Не удивляйся за что?В Украине больше всего пострадали русскоязычные города Харьков,Херсон,Одесса,Николаев.В Латвии под раздачу первыми могут попасть также русскоязычные города Резекне,Даугавпилс,Лудза..

    3
    50
  • 010725
    010725
    Добрый
    23-го февраля

    Казалось бы, ну вперлось тебе государство-химера, она же "независимая" Латвия. Ну так прикупи землицы , да и живи. Нет, обзывается, рожи корчит.

    7
    1
  • Д
    Добрый
    Добрый
    23-го февраля

    Мимо проходил.Жалко погибших в Одессе,также как и погибших в Буче и других городах и населённых пунктах Украины вовремя войны и оккупации рашей Украины. Кстати,знаешь:сколько погибло человек при бомбардировке рашей театра в Мариуполе,служившего убежищем?Около 300 человек. Жалко всех людей и украинцев и россиян,которые погибли и гибнут из-за войны,начатой обнулёнышем

    1
    13
  • YY
    Yu Yu
    Добрый
    23-го февраля

    выдуманные ждуны, или не ждуны, в повседневной жизни спокойно так себе общаются..те ,кто живет здесь давно, все со схожими проблемами и заботами, что и у латышей.. . и не от ждунов , или не ждунов они..все платят положенное, и все в одной цепочке..По мне, прибывшие, как раз таки имеют контраст сравнения с теми с кем бок о бок уж давно живут.. оттого и мысли у них генерируются : А нужно ли нам ЭТО?

    8
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го февраля

    Попросят тогда, когда латышским пенсионерам надоест носить на шее бездельников, без знания языка, непрерывно болтающих ногами

    60
    7
  • bt
    bory tschist
    23-го февраля

    Германия (казалось бы – опытная в этих делах), напринимав (сдyру) и раскормив уйму таких "защитников" своей родины, отращивающих в их стране свои задницы, быстро разобралась – кто из них ("беженцев") есть – кто (!) p.s. _ сегодня – более-менее тихо, и у входа в продовольственные магазины – ни украинской, ни русской, громко-базарной речи больше не слышно.

    8
    37
  • ЯО
    Яшка Одесский
    22-го февраля

    Погостили на халяву, на шее местного народа да и пора монатки собирать на свою Хохлородину... Не нужны вы тут любители халявной жизни!

    85
    12
  • bt
    bory tschist
    Яшка Одесский
    23-го февраля

    ... так, ведь приедут на родину, – будут рассказывать – как успешно они поднимали Евросоюз (Германию) с ... колен, и какая Европа – неблагодарная

    55
    7
  • Д
    Добрый
    Яшка Одесский
    23-го февраля

    Яша,по тебе Одесса соскучилась. Хватит коптить Латвийское небо Возвращайся в мирную Одессу

    12
    38
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Яшка Одесский
    24-го февраля

    Так где ж она теперь "мирная", та Одесса? Там возвращаться скоро станет некуда одесситам — город-красавица, жемчужина Черноморья постепенно превращается в руины, из-за войны! ((

    1
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео