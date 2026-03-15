В ближайшие ночи во многих регионах Латвии ожидаются небольшие заморозки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Неделя в Латвии начнется с облачной и влажной погоды, на обширной территории ожидаются осадки. Затем погода постепенно улучшится, и солнце будет светить чаще.

В начале недели в Латвии будут действовать циклоны, поэтому небо часто будет затянуто облаками, а во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. В понедельник, 16 марта, местами возможен мокрый снег, а во вторник, 17 марта, осадки постепенно пойдут на убыль. Ночью местами образуется туман или дымка. Температура воздуха в темное время суток составит -2...+3 градуса, днем +5...+10 градусов.

В середине недели погода в Латвии постепенно улучшится: в среду, 18 марта, и четверг, 19 марта, пройдут небольшие осадки, местами выглянет солнце. Днем температура поднимется до +7...+11 градусов, а ночью на большей территории может опускаться ниже 0 градусов.

Конец недели будет более солнечным, осадки маловероятны. Ночью будет +2...-3 градуса, днем около +10.