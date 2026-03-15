Глава американской CME допустил «библейскую катастрофу» на рынке нефти

Дата публикации: 15.03.2026
Генеральный директор CME Group Терри Даффи предупредил администрацию Дональда Трампа, что попытки вмешаться в рынок производных финансовых инструментов для снижения цен на нефть во время войны с Ираном могут обернуться «библейской катастрофой».

Даффи, чья компания управляет крупнейшей в мире биржей нефтяных фьючерсов, заявил на конференции в Бока-Ратоне (Флорида), что правительственное вмешательство в ценообразование подорвет доверие инвесторов. «Рынки не любят, когда правительства вмешиваются в ценообразование», — цитирует его слова издание.

По мнению главы CME, если инвесторы потеряют веру в способность рынка справедливо определять стоимость ключевых сырьевых товаров, это приведет к катастрофическим последствиям.

В начале недели на фоне конфликта США с Ираном цены на нефть марки Brent взлетели почти до $120 за баррель, после чего они столь же стремительно рухнули ниже $100.

Тим Скирроу, глава отдела деривативов консалтинговой компании Energy Aspects, рассказал FT, что клиенты буквально атакуют их вопросами о том, кто стоит за серией необъяснимых крупных сделок. «Клиенты давят на нас, выясняя, кто этот крупный продавец. Предположения указывают на Министерство финансов США», — приводит его слова газета.

Аналитики Rapidan Energy Group, основанной бывшим энергетическим советником Белого дома Бобом Макнелли, признают, что идея о том, что американское казначейство продает фьючерсы на нефть с ближайшими сроками поставки, сейчас привлекает «больше внимания, чем обычно».

Представитель Минфина отказался комментировать эти предположения. Однако источник, знакомый с позицией главы ведомства Скотта Бессента, заверил FT, что министерство не вмешивалось в работу нефтяного рынка. В Министерстве энергетики также подчеркнули, что не участвуют в торгах нефтяными деривативами и не давали рекомендаций на этот счет другим ведомствам.

Помимо слухов о тайных интервенциях, рынки оказались дезориентированы действиями самого правительства. Глава Минэнерго Крис Райт опубликовал в соцсети X сообщение о том, что военно-морские силы США сопроводили танкер через Ормузский пролив. Заявление мгновенно обрушило цены, но через несколько минут пост был удален, а Белый дом опроверг информацию о проводке судов.

Читайте нас также:
