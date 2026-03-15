Стала известна судьба задержанного в Швеции российского капитана 1 935

Дата публикации: 15.03.2026
В Швеции суд арестовал капитана танкера Sea Owl I, который является гражданином России. Об этом пишет агентство TT.

Россиянина подозревают в использовании поддельных документов. По мнению суда, для взятия под стражу есть достаточные основания.

12 марта береговая охрана Швеции перехватила в Балтийском море танкер Sea Owl I под коморским флагом. Судно находится под санкциями нескольких стран, включая Европейский союз. Позднее выяснилось, что из 24 работающих на судне моряков, у десяти, в том числе у капитана, российское гражданство, остальные являются гражданами Индонезии.

