Названы самые бесполезные улучшения для ПК 0 479

Техно
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы самые бесполезные улучшения для ПК
ФОТО: Global Look Press

В XDA перечислили бесполезные улучшения ПК — мощное охлаждение и другие апгрейды.

Журналисты портала XDA перечислили улучшения, которые серьезно не влияют на производительность компьютера. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, некоторые разрекламированные апгрейды для персонального компьютера (ПК) на самом деле не оказывают заметного влияния на скорость работы устройства. Специалисты перечислили виды подобных улучшений.

В первую очередь к ним отнесли охлаждение процессора «все в одном». По словам авторов, подобные системы актуальны только для ультрамощных чипов: «Шестиядерные и восьмиядерные процессоры с TDP до 125 ватт по-прежнему доминируют в большинстве потребительских систем, поэтому вам не нужна дорогая система жидкостного охлаждения», — заявили специалисты.

Также авторы полагают, что большинству пользователей не нужны сверхбыстрые NVMe SSD-накопители, как и высокоскоростная оперативная память. Так, они объяснили, что более быстрая оперативная память обычно сопровождается большей задержкой CAS, что еще больше усложняет кажущиеся преимущества в производительности.

Кроме того, пользователей попытались отговорить от приобретения очень дорогих материнских плат и экстремально дорогих процессоров. «Современные игры требуют от видеокарт выполнения ресурсоемких задач, а многоядерные процессоры по-прежнему недостаточно используются в большинстве игр», — отметили авторы.

#компьютеры #технологии #IT
