«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» — эта пословица воспринимается многими как рекомендация по питанию. Однако диетологи с этим не согласны. На самом деле, многочисленные исследования подтверждают, что ужин за 2–3 часа до сна крайне важен для здоровья организма.

Отказ от вечернего приема пищи может вызвать множество проблем, о которых мы поговорим далее.

Одним из основных негативных последствий такого выбора является недостаток полезных веществ. Дело в том, что даже ночью организму необходима энергия для функционирования сердца, легких, мозга и других органов, которую не могут обеспечить лишь два приема пищи. Таким образом, постоянный отказ от ужина может привести к серьезным нарушениям метаболизма, проблемам с инсулином и гормональным фоном.

Если в вечернее время человек испытывает голод, его стоит утолить, а не отказывать себе в еде. Главное условие — избегать жирных мясных блюд, пирожных, сыра, макарон, жареной и калорийной пищи, а также соусов. Такой ужин точно не принесет пользы. Лучше всего выбирать свежие или тушеные овощи, нежирную говядину, рыбу или курицу. Также хорошим вариантом будет каша.

Вторым неприятным последствием отказа от ужина является набор веса. Да, это может удивить многих, но пропуск ужина не способствует снижению веса. Ученые давно доказали, что такая точка зрения — миф, и что из-за голода организм перестает сжигать жир и начинает его активно накапливать.

Кроме того, отказ от вечерней трапезы ухудшает качество сна. Поскольку голод является стрессом, организму сложно расслабиться. В результате человек может столкнуться с бессонницей, беспокойным поверхностным сном или кошмарами. Также возможно, что чувство голода будет настолько сильным, что человек проснется и долго не сможет снова заснуть. В любом случае, плохой сон делает человека усталым, раздражительным и невнимательным, что негативно сказывается на различных аспектах его жизни.

Источник: dietology.pro