Украина согласилась чинить «Дружбу» на деньги европейцев 5 1291

В мире
Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина согласилась чинить «Дружбу» на деньги европейцев
ФОТО: Global Look Press

Politico: Украина согласилась чинить «Дружбу» на деньги Евросоюза.

Украина согласилась принять денежную и техническую помощь Евросоюза для починки поврежденного нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает журнал Politico.

«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование», — указали в совместном заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Коста.

Решение Брюсселя и Киева, отмечает Politico, было мотивировано желанием ослабить политическую напряженность после того, как Венгрией, пользовавшаяся нефтепроводом, заблокировала кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро.

#Украина #энергетика #дипломатия #геополитика #финансирование #Евросоюз #политика
Редакция BB.LV
