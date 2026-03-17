Украина согласилась принять денежную и техническую помощь Евросоюза для починки поврежденного нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает журнал Politico.

«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование», — указали в совместном заявлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Коста.

Решение Брюсселя и Киева, отмечает Politico, было мотивировано желанием ослабить политическую напряженность после того, как Венгрией, пользовавшаяся нефтепроводом, заблокировала кредит Украине на сумму 90 миллиардов евро.