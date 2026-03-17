Отношения редко рушатся внезапно. Чаще всего дистанция между партнерами возникает постепенно — через недосказанность, обиды и слова, которые ранят сильнее, чем кажется. Специалисты по семейной психологии отмечают: в любой паре есть компромиссы и сложные моменты, однако существуют границы, которые не стоит переступать.

По мнению семейного психолога Татьяны Мухи, есть три поведения, которые способны серьезно подорвать доверие и эмоциональную близость между партнерами.

Критика внешности партнера

Комментарии о теле и внешности могут показаться безобидными, особенно если они подаются как забота. Однако фразы вроде «тебе бы похудеть» или «раньше ты выглядел(а) лучше» способны ранить и вызвать чувство стыда.

Специалисты отмечают, что подобные слова могут разрушать самооценку и создавать напряжение в отношениях. Постоянная критика переводит внимание с эмоциональной близости на внешний вид, что со временем может привести к дистанции между партнерами.

Попытки «исправить» вместо поддержки

Важной частью близких отношений является способность слышать и поддерживать друг друга. Когда один партнер делится переживаниями, а в ответ получает критику или обесценивание — например, «ты преувеличиваешь» или «сам виноват» — это может вызвать ощущение одиночества.

Психологи отмечают, что в моменты уязвимости человеку особенно нужна поддержка. Если вместо нее он сталкивается с оценками и советами, со временем возникает желание закрыться и не делиться чувствами.

Накопление обид

Еще одна проблема, которая может разрушить отношения, — привычка скрывать недовольство и держать переживания в себе. Невысказанные обиды со временем накапливаются и могут проявляться в виде холодности, раздражения или пассивной агрессии.

Когда один из партнеров не говорит о своих чувствах, второй часто даже не подозревает о проблеме. В результате напряжение растет, а небольшие конфликты могут перерастать в серьезные ссоры.

Специалисты подчеркивают, что открытое общение, уважение и умение слышать друг друга помогают сохранить эмоциональную близость и предотвратить разрушение отношений.

