Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему собаки, в отличие от волков, чаще лают, а не воют? 1 176

В мире животных
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собаки, в отличие от волков, чаще лают, а не воют?

Собаки могут быть весьма громкими: они любят лаять, скулить и выть. В отличие от них, волки ведут себя более сдержанно. Конечно, они тоже воют и иногда издают тявкающие звуки, но их сложно сопоставить с собачьим лаем. В чем же причина? Как собаки приобрели эту особенность?

 

Венгерский этолог Чаба Мольнар выдвигает предположение, что собаки лают благодаря тому, что их «спроектировал» человек. В ряде исследований, опубликованных в различных научных журналах, ученые предположили, что собачий лай передает информацию о чувствах или окружающей среде. Однако собака «сообщает» о своем состоянии не своим сородичам, а человеку.

Статистический алгоритм Молнара продемонстрировал, что собачий лай отражает общие закономерности акустической структуры. С точки зрения высоты тона, регулярности и созвучия, тревожный лай одной собаки поразительно схож с тревожным лаем другой. Это свидетельствует о том, что лай является универсальным способом передачи информации, понятной человеку.

Другие исследования показали, что люди способны различать различные виды собачьего лая и, что более важно, понимать их контекст. В одном из экспериментов добровольцев с разным опытом общения с собаками попросили описать эмоциональное содержание нескольких искусственно собранных последовательностей лая. Всего было пять вариантов: агрессия, страх, отчаяние, игривость и счастье. Авторы исследования выяснили, что даже у человека с минимальным опытом общения с животными есть возможность понять эмоциональное состояние собаки!

Ученые предполагают, что собачий лай возник в результате селекционных процессов. В процессе эволюции и близкого общения с людьми собаки развили систему коммуникации как между собой, так и с человеком. Интересно, что среди волков лай наблюдается только у подростков. Возможно, когда человек одомашнивал собак, он всегда выбирал более дружелюбных особей. А так как лай в дикой природе встречается у более уязвимых животных, вероятно, человек предпочитал именно гавкающих волков.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • bt
    bory tschist
    22-го февраля

    cоветские волчары, поселившиеся в странах Балтии, всегда предпочитали – выть, и продолжают это делать на территориях стран Балтии – по "зóву" своей русско-белорусской родины – аж, по сей день

    1
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у кошек наблюдаются залысины на ушах?
Изображение к статье: Розовый слон: познакомьтесь с самым необычным детенышем Африки
Изображение к статье: Почему некоторые кошки не мурлыкают
Изображение к статье: Тайна природы: почему обезьяны не становятся людьми

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео