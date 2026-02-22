Собаки могут быть весьма громкими: они любят лаять, скулить и выть. В отличие от них, волки ведут себя более сдержанно. Конечно, они тоже воют и иногда издают тявкающие звуки, но их сложно сопоставить с собачьим лаем. В чем же причина? Как собаки приобрели эту особенность?

Венгерский этолог Чаба Мольнар выдвигает предположение, что собаки лают благодаря тому, что их «спроектировал» человек. В ряде исследований, опубликованных в различных научных журналах, ученые предположили, что собачий лай передает информацию о чувствах или окружающей среде. Однако собака «сообщает» о своем состоянии не своим сородичам, а человеку.

Статистический алгоритм Молнара продемонстрировал, что собачий лай отражает общие закономерности акустической структуры. С точки зрения высоты тона, регулярности и созвучия, тревожный лай одной собаки поразительно схож с тревожным лаем другой. Это свидетельствует о том, что лай является универсальным способом передачи информации, понятной человеку.

Другие исследования показали, что люди способны различать различные виды собачьего лая и, что более важно, понимать их контекст. В одном из экспериментов добровольцев с разным опытом общения с собаками попросили описать эмоциональное содержание нескольких искусственно собранных последовательностей лая. Всего было пять вариантов: агрессия, страх, отчаяние, игривость и счастье. Авторы исследования выяснили, что даже у человека с минимальным опытом общения с животными есть возможность понять эмоциональное состояние собаки!

Ученые предполагают, что собачий лай возник в результате селекционных процессов. В процессе эволюции и близкого общения с людьми собаки развили систему коммуникации как между собой, так и с человеком. Интересно, что среди волков лай наблюдается только у подростков. Возможно, когда человек одомашнивал собак, он всегда выбирал более дружелюбных особей. А так как лай в дикой природе встречается у более уязвимых животных, вероятно, человек предпочитал именно гавкающих волков.