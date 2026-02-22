Приобретение стриминговой платформой Netflix киностудии Warner Bros. приведет к катастрофическим последствиям для киноиндустрии, заявил режиссер «Титаника», «Аватара» и «Терминатора» Джеймс Кэмерон в письме сенатору-республиканцу Майку Ли, сообщает CNBC, изучив документ.

Ли возглавляет подкомитет сената по антимонопольной политике, конкурентной политике и правам потребителей, который 3 февраля провел слушания для обсуждения потенциального влияния сделки о покупке стримингом Warner Bros. Кэмерон отправил письмо сенатору после слушаний, уточняет CNBC.

«Я твердо верю, что предлагаемая продажа Warner Brothers Discovery компании Netflix будет иметь катастрофические последствия для театрального кинобизнеса, которому я посвятил работу всей своей жизни, — написал Кэмерон. — Конечно, все мои фильмы также продаются на вторичных видеоплатформах, но моя первая любовь — это кинотеатр».

Режиссер «Титаника» сравнивает кинотеатральную индустрию с «тонущим кораблем» в случае продажи киностудии Netflix. По его мнению, это приведет к массовым потерям рабочих мест в Голливуде, коренным изменениям американского театрального ландшафта и негативному влиянию на один из крупнейших экспортных секторов США.

CNBC отмечает, что в киноиндустрии в целом опасаются, что объединение киностудий приведет к меньшему числу релизов и работы. В то же время Netflix подчеркивал, что, наоборот, собирается увеличить инвестиции в производство.

В декабре 2025 года Netflix объявил о заключении сделки с Warner Bros. Discovery о покупке киностудии Warner Bros., стриминга HBO Max и канала HBO за $82,7 млн. Это даст Netflix контроль над такими франшизами, как «Гарри Поттер», DC Comics и «Игра престолов».

На активы Warner Bros. также претендует Paramount Skydance — она предлагает $108,4 млрд за всю компанию. Reuters сообщил, что у Netflix достаточно денежных средств, чтобы улучшить свое предложение, если Paramount повысит ставки.

При этом любую сделку должны проверить антимонопольные органы. Согласно руководящим принципам Минюста США, если объединенная компания занимает более 30% рынка, слияние считается незаконным. Netflix настаивает на том, что рынок стриминговых платформ должен включать также бесплатные сервисы, например YouTube.