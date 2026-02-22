Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фицо назвал безумием финансирование Украины ЕС 0 808

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фицо назвал безумием финансирование Украины ЕС
ФОТО: Global Look Press

Фицо: кредиты ЕС Украине являются идеологическим безумием.

Кредиты, выделяемые Европейским союзом (ЕС) Украине, являются идеологическим безумием. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его обращение опубликовано на странице в социальной сети Facebook.

«Все бремя войны на Украине берет на себя Европа, что в условиях нынешнего экономического кризиса является идеологическим безумием. У нас нет средств для снижения цен на электроэнергию, но мы одобряем очередной военный кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, по которому Украина не заплатит ни цента», — назвал Фицо.

По его словам, вместо финансирования Украины ЕС должен подготовить мирный план и обеспечить его реализацию.

Читайте нас также:
#Украина #война #финансы #экономический кризис #Словакия #финансирование #Роберт Фицо #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
6
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео