Причины увеличения размеров китов 0 124

В мире животных
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины увеличения размеров китов

Предки усатых китов увеличили свои размеры в результате ледникового периода, адаптируясь к новым условиям питания.

 

Ученые уже давно обсуждают, почему киты достигли таких больших размеров. Согласно одной из теорий, они стали крупными просто потому, что это было возможно: водная среда поддерживает их вес и облегчает движение, что позволяет китам находить достаточное количество пищи, даже если это всего лишь мелкие морские рачки.

Согласно другой версии, увеличение размеров китообразных произошло в ответ на угрозу со стороны крупных хищников, которые когда-то обитали в океанах: чтобы избежать встречи с гигантской древней акулой, необходимо было стать максимально большим. Однако стоит отметить, что не все виды китообразных достигли гигантских размеров.

В 2010 году Грэм Слейтер из Чикагского университета выдвинул предположение, что в процессе эволюции китообразные стали такими, какими мы их знаем, довольно рано: около 30 миллионов лет назад появились предки современных дельфинов, которые, как и их современные потомки, были сравнительно небольшими, а также предки «среднеразмерных» плотоядных зубатых китов и предки усатых китов, которые питались планктоном и быстро достигли внушительных размеров.

Тем не менее, Грэм Слейтер и его коллеги, Джереми Голдбоген из Стэнфорда и Николас Пайенсон из Национального музея естественной истории, в своей статье в Proceedings of the Royal Society B утверждают, что ситуация была несколько иной. Несколько лет назад было установлено, что масса тела китообразных хорошо коррелирует с размером скуловой кости.

Сравнив черепа нескольких десятков вымерших и современных видов, исследователи пришли к выводу, что, разделившись на несколько групп, киты вначале росли не так активно, и довольно долго даже самые крупные виды не превышали 10 метров в длину. Лишь около 4,5 миллионов лет назад произошел резкий скачок, и усатые киты значительно увеличили свои размеры. Что же стало причиной этого? Авторы исследования предполагают, что дело в ледниковом периоде: наступающие ледники регулярно подтаивали и уносили в океан множество питательных веществ, которые служили кормом для мелких ракообразных и других небольших животных.

Усатые киты, как уже упоминалось, добывают пищу, фильтруя из воды разнообразные мелкие организмы. В этом контексте большой рот играет ключевую роль: чем он больше, тем эффективнее происходит фильтрация пищи. Иными словами, при питании планктоном быть большим предпочтительнее, чем маленьким. В то же время планктон распределен по океану неравномерно — существуют зоны, своего рода планктонные «поля», где его много, и, кроме того, из-за климатических изменений его количество в разное время года варьировалось.

Китам приходится много плавать от одного «поля» к другому, и делать это легче, если они крупные. Таким образом, можно утверждать, что усатые киты стали большими благодаря пище — виды, которые имели более скромные размеры, не смогли адаптироваться к новым условиям питания и вымерли.

Оставить комментарий

