Сегодня, 22 февраля, состоялся финальный матч мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр. Между собой встречались сборная Канады и сборная США.

Игра прошла в Милане.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В первом периоде Мэттью Болди вывел американцев вперёд. В конце второго игрового отрезка Кейл Макар сделал счёт равным.

Был назначен овертайм. Там США добыли победу — 2:1. Шайбу забросил Джейк Хьюз.

Таким образом, сборная стала олимпийским чемпионом. взяли серебро. Бронзовым призёром Олимпийских игр ранее стала команда Финляндии. Суоми разгромили Словакию со счётом 6:1 в матче за третье место.