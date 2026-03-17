Президент Ринкевич рассказал о золоте, завоеванном Латвией на Олимпиаде в Милане 0 1337

Политика
Дата публикации: 17.03.2026
Изображение к статье: Ринкевичу подарили шлем. Но он его не надел.

Ринкевичу подарили шлем. Но он его не надел.

ФОТО: president.lv

Хотя в олимпийском зачете у сборной Латвии две медали - серебро и бронза, спортсмены все же добыли и золото.

Солидарность латвийских олимпийцев с Украиной — это настоящее золото, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник в Рижском замке приветствовал участников зимних Олимпийских игр 2026 года.

Ринкевич поздравил саночницу Элину Иеву Боту с завоёванной серебряной медалью и шорт-трекиста Роберта Крузбергса — с бронзовой медалью.

Президент отметил, что в наше время спорт часто связывают с той или иной политической активностью. Он упомянул, что на зимних Олимпийских играх украинским спортсменам не была предоставлена свобода выражения и им не позволяли напоминать о войне.

По мнению Ринкевича, это было необоснованно. Президент высоко оценил солидарность латвийских спортсменов, назвав её «золотом».

Как уже сообщалось, Латвия на 25-х зимних Олимпийских играх была представлена самой большой в своей истории делегацией — 68 спортсменами. Латвийские спортсмены выступали в девяти видах спорта и 28 дисциплинах.

Знаменосцем латвийской делегации на церемонии открытия в Милане был хоккеист Каспарс Даугавиньш, в Кортине — горнолыжница Дженифера Германа, а на церемонии закрытия в Вероне — Крузбергс и Эйдука.

Зимние Олимпийские игры в Италии проходили с 6 февраля по 22 февраля.

