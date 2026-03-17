Появились подробности из отчета Пентагона о том, как американский генерал Антонио А. Агуто-младший напился в Киеве чачи, после чего несколько раз ударился головой и получил сотрясение мозга накануне встречи с госсекретарем.

13 мая 2024 состоялся ужин, где генерал выпил примерно 0,5 л чачи. Вернувшись под полночь в отель, в номере он упал и ударился затылком о стену. Затем ночью он второй раз упал в номере, ударившись лбом.

В 9 утра генерал упал третий раз, уже возле входа в посольство США, где у него через 10 минут состоялась встреча с госсекретарём Блинкеном и послом США Бринк. Вскоре после выхода из машины генерал упал, ударившись правым локтем и челюстью о бетонный тротуар, в результате чего порвалась его куртка и рукав рубашки.

Представитель службы безопасности посольства заявил, что генерал был «не в себе» и «выглядел ужасно».

Через час он «выглядит опьянённым во время видеоконференци», его осматривает врач посольства. Уже после обеда он встречается с украинскими военными лидерами, но даже у них поведение американского генерала «вызывает подозрение в опьянении».

Врач посольства осматрел Агуто во второй раз, диагностировал сотрясение мозга и направил его в больницу. Диагноз подтвердили в киевской больнице и генерал уехал в Германию – лечится от травм и алкоголизма.

Киевский эпизод стал частью более широкого расследования против Агуто. Как установили проверяющие, ранее генерал также допустил серьёзное нарушение режима безопасности — оставил папку с засекреченными картами в поезде в Польше. Документы находились без присмотра около суток и, как указано в отчёте, это было «неспособностью должным образом защитить секретную информацию».