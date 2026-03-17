Министерство благосостояния из средств на непредвиденные случаи в этом году выплатит семье тройняшек, родившихся в Риге, единовременное социальное пособие в размере 15 000 евро — такое решение во вторник приняло правительство ЛР.

Пособие будет выплачено Эвии Митровской. Тройняшки родились 12 марта в Рижском родильном доме. На свет появились два мальчика и одна девочка.

Девочка весом 1080 граммов, родился в 17:44, через минуту родился средний ребенок - мальчик весом 1280 граммов. Младший братик весом 1070 граммов родился в 17:48.

Как сообщили в роддоме, дома тройню уже ждут четыре сестры и брат.

Единовременное социальное пособие предусмотрено как материальная поддержка семьи, учитывая, что одновременное рождение и уход за тремя детьми требует значительно больших дополнительных ресурсов, отмечает министерство.

Такое единовременное пособие 2020 и 2021 годах получили по одной семье, в 2023 году деньги были выплачены трём семьям, а в 2024 году такое пособие не выплачивалось – в стране не рождались тройняшки. В прошлом году его получили две семьи.

Семье также полагается пособие в размере 500 евро за каждого ребёнка, предусмотренное обязательными правилами самоуправления Валмиерского края «О пособиях и социальных гарантиях в Валмиерском крае».